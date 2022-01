Guardado manda un aviso al 'Tecatito' Corona

Andrés Guardado hacía historia en el empate cosechado por el Real Betis en Vallecas al convertirse en el mexicano con más partidos en Europa, por encima del 'Pentapichichi' Hugo Sánchez. El 'Principito' alcanzaba los 496 encuentros, repartidos entre cinco clubes y entre los que destaca los 168 que ya suma con el Betis, donde se ha asentado y se ha convertido en una institución.

Guardado, en una entrevista con Canal Sur, valoraba este hecho y la oportunidad de continuar sumando en este club la próxima temporada. "El récord te habla de una carrera estable y larga; y de mantener un nivel. Le doy mucho valor más allá del récord. Estoy muy orgulloso y por mi cabeza pasa mantenerme al máximo nivel. Viene un Mundial y mi ilusión e estar ahí. El Betis es una de mis primeras opciones, pero no depende de mí. No me han llamado. A principio de año lo comentamos, pero a día de hoy hay más cosas importantes. Sería un honor para mí seguir aquí", aseguraba el centrocampista verdiblanco, que acaba contrato en junio y tiene pretendientes en su país y en la MLS norteamericana para que regrese al fútbol americano que dejó hace quince años.

Precisamente, por esa continuidad en Europa sabe cómo pueden rendir sus compatriotas, cuyo número sigue creciendo en los últimos años cuando antes se quedaban más en la Liga MX, la más potente en lo económico del continente americano. Y es el mejor para dar su opinión de lo que puede ofrecer el inminente fichaje sevillista: el 'Tecatito' Corona. "Hablé con él en verano, que también sonaba entonces. Y yo le hablé de la ciudad. Es un jugadorazo, pero desgraciadamente va a jugar para nuestro rival. Su nivel lo necesita y puede dar salto de calidad en esta Liga. Como persona le deseo lo mejor, menos el sábado. Si está en el partido, seguro que querré ganarle. Sería bonito enfrentarme a él en el derbi", asegura el mexicano, quien también se refirió a todo lo acontecido en Vallecas, aunque prefirió dar el asunto por cerrado y centrarse en el derbi.