Pellegrini desvela el lema del Betis y el plan para incomodar al Sevilla y poder ganar su primer derbi

El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, no ha podido ganar todavía ningún derbi. Lleva una derrota por la mínima en el Ramón Sánchez-Pizjuán (1-0), un empate la pasada campaña en Heliópolis (1-1) y una derrota como local en el duelo liguero en el Benito Villamarín (0-2), escenario del choque cainita de este sábado en los octavos de final de la Copa del Rey. El chileno augura un encuentro "muy igualado", no se deja llevar por la estadística y ha desvelado cuál es el lema de esta plantilla y su plan para incomodar al Sevilla FC.

"Espero un derbi muy igualado. Ninguno de los dos equipos ha tenido demasiadas ocasiones ni dominio en los duelos previos a éste. Lo importante es controlar ansiedad. Nos servirá de experiencia el hecho de tener que jugar tantos minutos con uno menos ante un rival con la calidad del Sevilla FC", indicó sobre la expulsión de Guido Rodríguez en el choque liguero y antes de quitar importancia al enfado por la actuación arbitral de Muñiz Ruiz en la visita al Rayo del pasado domingo. "Tenemos que dedicarnos a hacer sólo lo que mejor sabemos, que es jugar al fútbol".

"Fue un partido muy equilibrado, como suelen ser los derbis. Normalmente son partidos cerrados, con pocas ocasiones claras. Ninguno de los dos habíamos tenido muchas oportunidades claras hasta que llegó ese hecho puntual de la expulsión y a partir de ahí se desequilibró todo. No obstante, también es cierto que perdimos muchísimos balones en la salida y hay que estar más atento para no dar oportunidades de transiciones rápidas al rival", añadió sobre las lecciones aprendidas en el anterior derbi.

En este sentido, remarcó y dejó muy claro que no quiere que las quejas por el arbitraje del domingo en Vallecas se conviertan en una excusa o en una manera de presionar preventivamente a Ricardo de Burgos Bengoetxea, elegido para pitar El Gran Derbi de este sábado. Por eso, desmintió que el vestuario haya adoptado como lema la frase de Canales en zona mixta el domingo: "Contra todo y contra todos".

"No, el lema del Betis es 'Tratar siempre de jugar bien al fútbol y ganar los partidos'. Lo del otro día son cosas puntuales que pueden pasar, no hay que enfocarse en temas puntuales. No me siento perseguido por los árbitros, ni mucho menos y no buscamos excusas exteriores", espetó antes de sentenciar que "el tema de Vallecas está ya olvidado". "Es un tema terminado, todos cometemos errores, terminó el partido y quedó ahí. No hay que darle más vueltas ni refugiarnos en los errores arbitrales. Estamos centrados en el rival y no en el árbitro".

Pellegrini no le da importancia al hecho de que aún no haya podido ganar ningún derbi: "Trato de dirigir al equipo de la mejor manera posible. La temporada pasada hicimos dos muy buenos partidos, este año un factor desequilibró el choque y esa estadística no me dice mucho, como tampoco me lo diría si hubiese ganado los tres. Espero un gran ambiente, una rivalidad sana fuera del campo y un gran partido dentro, porque esto es un espectáculo y la gente disfruta viendo buen juego".



"¿Una final? A ver, sabemos de la importancia que tienen los derbis en esta ciudad. Es una eliminatoria y vamos con la mentalidad de una final, pero tampoco hay que dejar de lado el hecho de que se trata de una oportunidad para acceder a los cuartos de final. Eliminar al eterno rival sería muy importante para nosotros, pero lo importante es clasificarnos. Aún quedan varios partidos para poder jugar una final", añadió, antes de considerar que este partido no es suficiente para decir quién 'manda' en la capital de Andalucía: "No creo que haya un partido que pueda definir eso. Es un partido muy importante para los dos, queremos seguir en la Copa y avanzar en el camino más corto hacia Europa y hacia una final, pero es sólo un partido de octavos de final".

De otra parte, Pellegrini señaló la importancia del factor campo: "Jugar de local es siempre un plus, por el aliento y el ímpetu que aporta la gente. Es una alegría jugar un partido así como local y ojalá sea un gran espectáculo. Todos sabemos la trascendencia del partido, las expectativas que hay en la ciudad y las ganas de todo el mundo de que su equipo gane. Eso se nota durante toda la semana".

Finalmente, definió así al Sevilla FC: "Es un equipo de Champions, con un plantel muy amplio a pesar de que tiene bajas. Todos las tenemos, pero tiene un plantel para sacar la situación adelante. Es un equipo resultadista, un bloque muy compacto, con la defensa menos batida de LaLiga y siempre es un rival muy difícil de vencer. Va a ser un partido muy disputado, espero que sea con alegría para nosotros".

No obstante, aunque le da mucha importancia al conocimiento del oponente, el técnico del Betis siempre se centra más en los suyos que en los de enfrente: "Nosotros trabajamos toda la semana para mejorar como equipo y luego siempre hay una variante mínima en función del rival; pero lo importante es que nuestro equipo progrese, tenemos la segunda mejor delantera de LaLiga y tenemos que mantener eso y mejorarlo, sobre todo en la parte defensiva", dijo, después de pasar lista y desvelar quién está disponible y quién no.