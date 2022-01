Guardado trata de explicar su polémica celebración

Andrés Guardado no fue protagonista sobre el campo pero sí en la celebración posterior, cuando el Betis festejó en el césped su gran triunfo ante el Sevilla FC.



El mexicano fue partífice de un video que, rápidamente, se ha extendido por las redes y en el que se supone que se burla de la agresión a Joan Jordán.



La interpretación, como el propio Guardado reconoce, no da pie a que se piense otra cosa, pero el centrocampista mexicano niega que, con la caída que simula, se estuviera refiriendo al palo que golpeó a Joan Jordán este sábado.



Eso sí, también deja su visión sobre lo que aconteció después y que motivó la suspensión; y sin decir nada, su versión de los hecho no duda en arremeter contra el Sevilla.



Éste es el texto que Andrés Guardado ha publicado en su perfil de Instagram:



"Sevilla es Verdiblanca!!! Y aprovecho para aclarar el video que, por lo que veto, todo el mundo que no me conoce lo ha interpretado de la manera equivocada aunque totalmente entendible por el contexto... por eso mismo quiero decir tajantemente que en ningún momento me estoy burlando del acto sufrido por Jordán... que ha sido un suceso que no se debería de vivir en un campo de fútbol y que es lamentable y una vergüenza! Creánme que si supiera que realmente Jordán estuviera mal jamás lo haría! Dicho lo anterior... en lo que no estoy de acuerdo es que todo lo que pasó después en el campo que lo viví de primera mano, donde todos nos conocemos en el mundo del fútbol y sé que tarde o temprano se sabrá lo que realmente pasÓ! ... MUSHO BETIS!!"