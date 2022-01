La plantilla bética se desata en las redes

Ya fuera por la tensión acumulada en un partido de esta índole, por todo lo vivido sobre el campo y fuera de él en las últimas horas o, simplemente, por meterse entre los ocho mejores en la Copa del Rey, los jugadores del Real Betis no se cortaron a la hora de celebrar el triunfo ante el Sevilla.



Y no sólo lo hicieron sobre el campo, donde dejaron mucha imágenes de celebración que, a su pesar, no pudieron compartir con los miles de béticos que abarrotaban las gradas el día anterior. También lo hicieron luego en las redes sociales, donde sacaron toda la tensión y festejaron el triunfo. Incluso los que no jugaron.



El beticismo está de fiesta, pero ya mañana tiene que cambiar el chip. No ganar al Alavés les puede sacar de los puestos de Liga de Campeones. Aunque, a diferencia del domingo, el Benito Villamarín volverá a estar abarrotado.



?????? https://t.co/qx05jMiCh3

— Willian José (@WillianJose) January 16, 2022

?? Va por vosotros, béticos !!! pic.twitter.com/kaSVKdEUiV — Sergio Canales (@SergioCanales) January 16, 2022

Sevilla es verdiblanca! ??



Quiero aclarar que en ningún momento me estoy burlando de Jordan. Se ha vivido un suceso que no se debería vivir en un campo de fútbol y que es lamentable y una vergüenza pic.twitter.com/KxVmJWpUeu — Andrés Guardado (@AGuardado18) January 16, 2022