El Betis no para de blindar su ilusión: Canales, Pellegrini, Borja, Fekir... y ahora Rodri

El Real Betis no para de regalar felicidad a sus aficionados. El año 2021 tardará en olvidarse en Heliópolis y este 2022 tampoco pinta nada mal. No sólo en lo deportivo, con el equipo tercero en LaLiga, en dieciseisavos de final de la Europa League y en cuartos de la Copa del Rey tras eliminar al eterno rival el pasado fin de semana. A todo ello se suma el excelente rendimiento colectivo, con toda la plantilla enchufada y con el club blindando con determinación su presente y su futuro más inmediato.



En este sentido, el club heliopolitano acaba de hacer oficial la renovación hasta 2026 de Rodri Sánchez, internacional sub 21 y uno de los futbolistas con más proyección salidos de la Ciudad Deportiva Luis del Sol en los últimos años. Las bases del acuerdo con el extremeño estaban sentadas desde hace muchos meses y las constantes ofertas que han recibido sus representantes no han variado ni un milímetro la hoja de ruta trazada y confirmada este mismo miércoles.





"El Real Betis Balompié y Rodri han alcanzado un acuerdo para la renovación de su contrato. De esta manera, el futbolista extremeño queda vinculado al club verdiblanco hasta junio de 2026. Rodrigo Sánchez (Talayuela, 16 de mayo de 2000) llegó a la cantera del Real Betis Balompié en 2016. Desde su llegada, el joven centrocampista comenzó a destacar por su gran técnica, habilidad y visión de juego. Aún en edad juvenil debutó con el Betis Deportivo, convirtiéndose en pieza fundamental del primer filial verdiblanco en los últimos años.

En la temporada pasada, Rodri comenzó a llamar la atención de Manuel Pellegrini, que lo fue paulatinamente incluyendo en la dinámica del primer equipo. Con el primer equipo del Real Betis Balompié, Rodri ha jugado un total de 38 partidos oficiales, marcando dos goles y dando cuatro asistencias", reza el comunicado publicado por los medios de la entidad.

El Real Betis, como suele ser habitual, lo ha anunciado con un llamativa publicación en sus redes sociales, unade uno de los conocidos vídeos virales delCon Rodri, el Betis coloca otra pieza de la cadena con la que está blindando este proyecto que tantas alegrías está repartiendo en Heliópolis. Primero,, que seguirá en el banquillo del Benito Villamarín hasta el 30 de junio de 2025., mismo año que reza en los contratos que recientemente han firmado, completando una espectacular columna vertebral de presente y futuro que ha sido celebrada en La Palmera como si de fichajes de relumbrón se tratasen. Lo son, en realidad.