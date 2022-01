Una joven promesa de la Eredivisie, sobre la mesa de Betis, Sevilla y Villarreal

Las direcciones deportivas de los grandes clubes de Europa están siempre atentas a los jóvenes talentos que despuntan en ligas menores. Un trabajo que hoy día, en un mercado tan competitivo como el del fútbol al más alto nivel, marca la diferencia tanto en lo deportivo como en lo económico.

Descubrir una estrella emergente en el momento oportuno se antoja clave, aunque también asume un riesgo. Hay que tener al futbolista muy bien controlado para estar seguro que, llegado el caso de su incorporación, sea capaz de romper al más alto nivel en un campeonato como LaLiga. Esa es la encrucijada en la que se encuentran todos los directores deportivos de clubes como el Betis o el Sevilla FC, con una capacidad económica inferior a entidades como el Real Madrid o el Barcelona, amén de los equipos de la Premier.

De ahí que no sea de extrañar la información que llega a la redacción de ESTADIO Deportivo sobre la figura del joven delantero neerlandés de origen turco Elayis Tavsan, de 20 años de edad y 1'83 m. de altura. Tavsan milita en el NEC Nijmegen de la Eredivisie, primera división neerlandesa, y ya ha despertado el interés de los grandes de Europa.

En su primera temporada en el NEC, suma seis goles en 21 partidos, cuatro en la Eredivisie y dos en la Copa. Un joven talento emergente que prácticamente dobla ya su valor de mercado (según Transfermarkt) con respecto al que comenzó el curso, siendo actualmente de 800.000 euros. Con contrato en el NEC hasta 2023, contando con un año más opcional por parte del club, sus rectores saben que tienen un sus manos un auténtico diamante en bruto, de ahí que ya hayan comenzado a tratar su futuro con diferentes clubes.

En España, tal y como ha podido conocer ED, el nombre del joven Elayis Tavsan está sobre la mesa del Sevilla FC y el Betis, habiendo preguntado también un Villarreal que valora su incorporación. En Nervión, donde Monchi y su grupo de trabajo lo siguen de cerca, no se han pronunciado todavía, habiendo estado al más rápido un Betis que ha intentado su incorporación en forma de cesión para el Betis Deportivo, guardándose una opción de compra a final de curso. Un planteamiento que, sin embargo, no ha convencido al futbolista ni su entorno, que no ven una jugada maestra el cambiar la Primera división holandesa jugando a un alto nivel por un filial en la Primera división RFEF.

En Turquía, Besiktas y Galatasaray ya han ofertado por él, aunque tanto el futbolista como el NEC las han rechazado. Sus planes de futuro son más ambiciosos y apuntan a una de las cinco grandes ligas europeas. En este mercado de enero, la incorporación del joven Elayis Tavsan podría cerrarse en dos millones de euros, una cantidad que, según apuntan las fuentes consultadas, será mucho mayor el próximo verano. Eso será sinónimo, sin duda, de que la carrera del prometedor Tavsan sigue al alza.