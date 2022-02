Los nuevos referentes rusos amenazan al Betis

Mientras el Real Betis intenta alcanzar otras semifinales de Copa del Rey y trata de mantener su privilegiada posición en los puestos de Champions, su rival dentro de dos semanas, el Zenit, realiza su pretemporada con el duelo ante el equipo verdiblanco como único objetivo.



La segunda vuelta de la Premier Liga rusa, en la que el equipo de San Petersburgo marcha líder, no se reanuda hasta la última semana de febrero y antes de eso ya habrá disputado la eliminatoria completa ante el conjunto que entrena Manuel Pellegrini.



El conjunto ruso comenzó a trabajar en Dubái, pero hace unos días se trasladó a la vecina Portugal para aclimatarse a la temperatura que hay en Sevilla en este tiempo. Y lo hizo con novedades, una esperada, pero también muy importante. Se trata de la baja del delantero iraní Azmoun, al que esperaban retener al menos hasta el verano, pero que ha adelantado su salida y ha fichado por el Bayer Leverkusen.



Su fichaje fue una de las sorpresas de los últimos días de mercado y el ex rival del Betis en la Fase de Grupos sólo ha pagado 4 millones por él. El Zenit ha reaccionado con el fichaje de Yuri Alberto, un joven de 20 años, internacional olímpico brasileño, por el que ha pagado 20 millones al Inter de Porto Alegre.



La llegada de Yuri Alberto, que ha firmado por cinco años con los rusos, refuerza una legión brasileña que es la base del equipo y que ya suma cinco representes, pues al nuevo fichaje se unen el ex blaugrana Malcom, Wendel, Douglas Santos y Claudinho.

El nuevo fichaje ya aparecía en la lista para la Europa League que el Zenit enviaba ayer a la UEFA y en la que destacan el subcampeón del mundo con Croacia y ex del Liverpoolo el internacional colombiano, ex de Boca. A ellos une un veterano, que sigue siendo el principal goleador a sus 33 años y que ha anotado 10 goles y dado 6 asistencias en los 17 partidos de Liga que ha jugado en la presente temporada. Azmoun rotaba con él en Europa League, pero tras su marcha, Dzyuba será previsiblemente el punta titular ante el Betis.No es la única incorporación, pues en esta ventana de enero también ha incorporado al delantero centro ruso, que llega del Krylya Sovetov Samara y le da a Serguéi Semak, técnico del Zenit, más opciones ofensivas para el duelo ante el Betis y para defender el liderato del campeonato doméstico, donde aventaja en sólo dos puntos al Dinamo de Moscú.