Haro, sobre el favoritismo del Betis, el plan de Pellegrini y la Champions

Además de hablar sobre el derbi copero y la cola que ha traído en las últimas semanas, Ángel Haro también valoraba anoche en los micrófonos de 'El Larguero' el partido que espera esta noche en Vallecas, donde el Betis buscará dar el primer paso para estar en la final de la Copa del Rey. "Es una lástima que no hayan podido venir más béticos, hemos estado trabajando con el Rayo y Raúl Martín Presa ha intentado de buena fe adaptar una grada que está en obras para darnos unas 330 entradas, pero no tiene los permisos y no tiene sentido ya plantear nada, no va a dar tiempo. Si tenemos disponibilidad y no hay restricciones sanitarias, facilitaremos entradas al Rayo a la vuelta. Por la cantidad de gente de Madrid que me ha hablado, me da la sensación de que van a ir 1.000 béticos", comentó el presidente bético.

Para el partido de esta noche no podrá estar un hombre importante como Canales: "Es una pena el positivo de Canales. Un gran jugador tanto dentro del campo como fuera. Estará animando a los compañeros; este Betis está por encima de las individualidades, tiene un concepto de equipo y salga el que salga creo que lo va a hacer bien".

Es el Betis favorito en la semifinal: "Creo que no somos favoritos, ni nosotros ni ninguno de los semifinalistas. Todos han demostrado que están por méritos propios y el primer paso para perder la eliminatoria es creerte favorito. Está haciendo una gran temporada, con un gran entrenador, Vallecas es un campo muy difícil y hay que ir con mucho respeto. Estamos mejor en la tabla, pero eso no quiere decir nada. Tenemos la ilusión de pasar y el compromiso por la alegría de los béticos, pero favoritos no".

El plan de Pellegrini: "Estamos encantados con él, por eso lo hemos renovado. La temporada pasada ya fue buena, y estamos contentos con él y él con nosotros. Nos hemos encontrado las dos partes. La plantilla está dando un rendimiento excelente, es muy completa y los jugadores están llegando a su pico más alto de rendimiento. Es un equipo equilibrado que juega bien al fútbol".

La Champions, objetivo o sueño: "Ojalá podamos llegar a la Champions, trabajamos en ello. Tenemos que pensar en ir partido a partido, queda mucho y hay equipos con mucha calidad. Aun así, vamos a competir por ello. Desde que llegamos, nuestro objetivo era asentarnos en puestos europeos para poder crecer más rápido y lo estamos consiguiendo".