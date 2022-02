Pellegrini baja la euforia y apunta a la clave de los éxitos del Betis

"En el fútbol no hay ningún resultado definitivo. A veces te ganan 4-0 y tu equipo le da vuelta. Faltan 90 minutos y en el fútbol pasa cualquier cosa. Nos queda el segundo partido, no estamos clasificados ni mucho menos y ahora tenemos tres semanas para pensar en LaLiga y en la Europa League". Ante todo, Manuel Pellegrini mandaba un mensaje de tranquilidad y pedía que todo el beticismo tuviera los pies en el suelo.

"Euforia no hay ninguna, alegría sí porque el primer paso lo hemos dado. El 2-1 no es definitivo aunque estamos contentos porque pudimos ganar el primer partido", reiteraba el chileno, que hacía un análisis positivo de un encuentro que le puede valer por una final. "Hicimos muy buen partido. El Rayo marcó muy temprano pero nosotros estábamos convencidos de lo que teníamos que hacer. Dominamos en parte al Rayo en fases y creo que en términos generales el equipo hizo un partido muy completo", aseguraba Pellegrini.

El entrenador del Real Betis dejaba claro que nada les va a distraer y que el próximo partido importante llega el domingo. "Me da igual jugar la vuelta en una semana que en un mes. Ahora tenemos que centrarnos en la Liga, en el Levante, luego en la Europa League, así lo hemos hecho siempre. Toca jugar donde está el calendario, lo dije hace una semana, tenemos 14 partidos en 40 días. Así que iremos haciendo rotaciones", afirmaba el técnico suramericano, quien no cree que el cambio de las reglas les haya perjudicado ahora que habían ganado fuera con dos goles: "No nos perjudica para nada. Las reglas son iguales para los dos equipos. Antes valían doble los goles y ahora no, ahí no tenemos ventaja. Tenemos ventaja de un gol y hay que salir a ganar desde el primer minuto en el próximo partido".

Del mismo modo, Pellegrini tenía palabras para un jugador como Canales, aunque no cree que su ausencia fuera más importante que otras. "Siempre echo en falta a los jugadores no disponibles porque, además, somos el único equipo que está en las tres competiciones y eso es por el compromiso de este plantel. En el último partido, ante la Real, no estuvieron Guido y Pezzella porque se fueron con Argentina; hoy, Canales, Joaquíon y otros jugadores que no teníamos disponibles, pero el mérito está en todo el plantel". Ésto, para él, es la clave del gran éxito de este Betis.

Por ello, prefirió alabar el trabajo de todos por encima de Borja Iglesias y William, posiblemente, los dos mejores del Real Betis en otra noche mágica.