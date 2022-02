¿El gol de William o el de Borja? Canales lo tiene claro.

Sergio Canales no pudo estar sobre el césped del estadio de Vallecas debido a su positivo por coronavirus, pero el cántabro siguió desde su casa el enorme triunfo de sus compañeros y lo vivió con intensidad. "La verdad que muy tranquilo en cuanto a lo que me transmite el equipo. Había estado hablando con algunos compañeros las ganas que había y mucha confianza en todo el grupo y eso es muy importante, Es verdad que empezar como se empezó parecía que iba a ser un partido muy diferente, pero al final yo le dije a mi mujer que íbamos a ganar estaba convencido", comentó en una entrevista a los medios oficiales del club verdiblanco.

Pese a todo, Canales lamentó no haber podido estar con sus compañeros: "Perderse un partido como el de ayer es durillo pero bueno así están las cosas, en lo que hay que pensar es en recuperarse bien y estar bien cuando vuelva».

Sobre el nivel de juego mostrado por el equipo en Vallecas, el '10' reconoció que no es algo que le sorprenda: "Jugamos contra un equipo muy bueno, en casa están haciendo cosas extraordinarias, sabíamos que iba a ser un partido muy complicado pero lo que transmite el equipo, incluso el otro día en casa perdiendo contra el Villarreal que te hizo las dos ocasiones y marcó... son cosas que aun no estando en nuestro mejor partido conseguimos un partido muy igualado. Ayer en Vallecas se vio un gran Betis".

En cuanto a los golazos de Borja Iglesias y William Carvalho, Canales expresó: "Dos golazos espectaculares. Borja es un jugador que tiene mucho gol y la calidad con la que hace la jugada es brutal, pero tampoco me sorprende. Y Willy, al final todos conocemos la calidad que tiene, es verdad que menos vista de cara al gol pero no se puso nervioso dentro del área e hizo algo que muy pocos hacen".

Con cuál se queda: "No sé, me parece más difícil el de Borja, realmente. El de William es verdad que me parece un golazo, es muy difícil, los dos tienen su dificultad. Al final el de William no es solo el caño, si no el pararse en la frontal de área y con esa calma encontrar esa solución. Pero el de Borja, al final, utiliza las dos piernas, se va de dos rivales con movimiento muy rápidos y de fútbol sala, prácticamente cayéndose al suelo mete el latigazo... me parece como de mucha dificultad".

El partido de vuelta en el Villamarín: "Va a ser muy complicado, creo que el Rayo es muy buen equipo, está muy bien trabajado y tiene jugadores de mucha calidad con bandas muy rápidas, delanteros con mucho gol, se ve el entrenador todo el trabajo que hace y creo que va a ser complicado. Fíjate en el partido de ida en casa en LaLiga, íbamos ganando, nos empataron a dos y acabamos ganando pero muy justo. Creo que va a ser muy complicado pero es una final y tenemos que ir a muerte".

Por último, habló sobre cómo se siente en el Betis: "Increíble, soy un privilegiado lo primero por jugar al fútbol y por estar en el Betis, por recibir el cariño que recibo del club, los aficionados y trabajadores, la verdad que me siento muy afortunado y sólo pienso en intentar devolverlo con trabajo ilusión e intentando ayudar al equipo a conseguir grandes cosas".