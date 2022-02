Fabián lleva al Betis por bandera por Nápoles, "una ciudad tan futbolera como Sevilla" ilusionada con la Europa League

Fabián Ruiz no se olvida del Real Betis. Es imposible. Sería como olvidarse de sí mismo, como borrar de su mente quién es, de dónde viene y de qué está hecho el camino que le ha llevado a convertirse en uno de los mejores futbolistas de la Serie A italiana. El centrocampista del SSC Nápoles, rival del FC Barcelona en los dieciseisavos de final de la Europa League, ha realizado unas declaraciones en las que ha recordado su etapa en el club de sus amores y ha demostrado, por enésima vez, que lleva ese sentimiento bético por bandera por las calles de la populosa ciudad a los pies del Vesubio, que en su opinión tiene muchas similitudes con Sevilla. Especialmente, por lo mucho que se vive el fútbol.

"Nápoles está en el sur de Italia, igual que Sevilla en España. Son dos ciudades muy parecidas. La gente te da la misma calidez y esa cercanía para hacerte sentir como en casa. Aquí hice amigos y gracias a ellos todo fue aún más fácil", ha destacado Fabián en una entrevista para DAZN en la que asegura que el ambiente en el renombrado estadio Diego Armando Maradona le recuerda mucho a lo que se vive en el Benito Villamarín con los partidos del Real Betis.

"Este estadio te pone la piel de gallina, por la importancia futbolística que tiene Nápoles en todo el mundo, por la historia de Maradona, por todo lo que logró aquí . Es una sensación única, especialmente cuando jugamos en Europa, ya que también puedes escuchar a la gente cantando al otro lado de la ciudad. Es un sentimiento que sólo aquel que lo experimenta puede explicarlo", añadió.

. Llegar tan joven al primer equipo fue un sueño hecho realidad. Fue como.... Llegar a Primera división escalando por todas las categorías inferiores es un sueño para todo niño y logré hacerlo realidad., gracias al Betis hoy soy el Fabián que todo el mundo conoce. El Betis me hizo crecer como futbolista, pero sobre todo como hombre", destacó sobre su proceso formativo y el porqué de la imposibilidad de desligarse de ese sentimiento verdiblanco, ya que es lo que le da sentido a todo.

En su momento, hasta que el Tottenham llegó a unos 48 millones de euros por Giovani Lo Celso, el traspaso de Fabián al Nápoles por 30 kilos se convirtió en el mayor de la historia del Betis. Y casi todo (salvo un pequeño porcentaje que correspondía al jugador y a sus agentes) fue plusvalía para la caja heliopolitana.

Así recuerda el futbolista natural de Los Palacios y Villafranca su fichaje por el Nápoles: "Una vez renovado, seguí jugando con el Betis hasta el final de la temporada, luego Ancelotti se convirtió en el entrenador del Nápoles, así que sentí aún más interés porque dijo 'Fabián es la primera opción'. Así que se puso en contacto con mi agente y el interés que el club y el entrenador mostraron por mí facilitó la decisión. Llegar a un club como el Nápoles, con toda su historia, su afición y este estadio, fue un paso adelante para mí. Desde que llegué aquí me lo han enseñado, desde el primer día. Cada vez que entro en el estadio del Nápoles, en la calle, veo cómo la gente vive aquí para el fútbol. Me dieron la oportunidad de jugar en Europa y estar entre los grandes de Italia y sé que mi decisión fue la más sencilla y acertada".

"El primer año, con el idioma y al estar lejos de familiares y amigos, fue un cambio radical; pero tuve la suerte de encontrar un gran vestuario, grandes compañeros que ahora son amigos. En especial Mertens, con quien pasé casi todos los días de ese año y que fue quien me sacó de casa, me hizo conocer Nápoles, me llevó a cenar... día tras día, aprendí italiano y me adapté rápidamente gracias a él", añadió sobre su llegada al conjunto italiano.

Ahora, Fabián confía en que esa apasionada hinchada celeste disfrute de una eliminatoria ante el Barça en la que el internacional español confía en las posibilidades de su equipo: "Las noches europeas son especiales. Para nosotros es algo importante y nos da la energía necesaria para jugar estos partidos porque sabemos que significan mucho para Nápoles. Nos vamos a enfrentar a un equipo de mucho nivel como el Barcelona, ??pero soñamos con llegar lo más lejos posible en esta competición. Tenemos un buen equipo, estamos jugando bien y creemos que podemos enfrentarnos con ellos al mismo nivel. Tienen grandes jugadores, aunque esta temporada no sea como todas las demás para ellos, pero vienen de un buen momento, se han fortalecido con el mercado de fichajes de invierno llevándose grandes jugadores que podrán ayudarles aún más. Será difícil, pero es un reto".