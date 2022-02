Entre récords y alegrías con el Betis, la decepción personal de Guardado: "Tampoco voy a estar en donde no te quieren..."

Anotó el 40º gol de su carrera, que le convierte en el más longevo en marcar en Europa con los verdiblancos, pero su felicidad no es total

Desea reventar todos los récords habidos y por haber en lo que a selecciones se refiere, pero, para alcanzar la disputa de cinco Mundiales, 'su' México necesita vencer a Estados Unidos y Honduras en las postrimerías de marzo, durante el último parón Fifa de la temporada. De esta forma, Andrés Guardado, que ya dio caza a Xavi logranzo el centenar de victorias con su combinado nacional y busca desbancar a Sergio Ramos, Casillas y (más difícil) Cristiano Ronaldo, se convertiría, casi 18 años después de debutar con el 'Tri', en uno de los pocos elegidos que podría presumir del repóquer de presencias en el magno torneo balompédico, tras haber acudido a los de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018.

Además, el 'Principito' sigue haciendo historia con el Real Betis, con el que, a falta de confirmación oficial, renovará una temporada más, hasta el 30 de junio de 2023. No en vano, es uno de los 'pesos pesados' del vestuario heliopolitano, hombre de confianza de Manuel Pellegrini y tercero en discordia en esa medular que, con Guido Rodríguez y William Carvalho, está sustentando los éxitos verdiblancos. Encima, el zurdo se estrenó como goleador en la presente campaña de la forma más oportuna, pues su tanto al filo del descanso en San Petersburgo este jueves significó el 2-3, a la postre definitivo, en la ida de la Fase Intermedia (equivalente a dieciseisavos de final) de la Europa League. Recogió un gran pase de Aitor Ruibal, que había aprovechado una falta de entendimiento entre Kerzhakov y Rakitskiy, para batir en el mano a mano al meta ruso.

Esa diana redondea sus cifras como profesional, según los datos aportados por el perfil especializado en estadísticas @LaLigaenDirecto, que desvela que se trata del gol número 40 como profesional de Guardado, que marcó uno con el Valencia, cuatro con PSV y Betis, seis con el Atlas y 25 con el Deportivo. Su segundo acierto en competición continental, además, le erige en el futbolista más longevo en anotar con los heliopolitanos en Europa, con 35 años y 142 días, ya que Joaquín, que tiene 40 tacos, sí ha repartido tres asistencias en 13 partidos con el equipo de su corazón (la última, a Guido en el Gazprom Arena), pero sigue con marcar (sí lo logró dos veces con la Fiorentina y tres con el Valencia). No obstante, la alegría del centrocampista azteca no puede ser completa.

Y es que, pese a los muchos rumores y alguna declaración pública acerca de su vuelta a casa antes de colgar las botas, Andrés ve mucho más factible retirarse en la MLS que en México. "El Atlas tuvo un acercamiento conmigo hace unos años y no se ha vuelto a dar; entonces, tampoco voy a estar en un lugar en donde no te quieren o en donde creen que no haces falta o creen que no puedes ayudar en nada. Me gustaría retirarme en el Atlas; eso no es ninguna mentira. Hay entrevistas y entrevistas en las que lo he dicho, pero también en todas las entrevistas he dicho que no depende de mí", indico una reciente entrevista con Fox Sports, donde centró sus objetivos del presente año en el 'Tri': "Me veo consiguiendo algo muy importante en el Mundial para mi selección. Yo no quiero ir al Mundial para decir 'ay, voy a cinco Mundiales'. No, yo veo mi última oportunidad de conseguir algo realmente importante para mi selección y, a nivel individual, para sacarme esa espina de haberme quedado siempre donde mismo. Es mi última gran oportunidad de conseguirlo, y así lo veo yo".