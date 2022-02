Pellegrini no habla "ni una palabra" del Sevilla FC y alerta al Betis del "error" de dejarse llevar por el marcador de la ida en Rusia

El entrenador verdiblanco asegura que no comenzará a pensar en el derbi hasta el viernes y remarca la clave para que el equipo esté luchando por retos ambiciosos en tres competiciones

El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, pasó en el mediodía de este miércoles por la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Luis del Sol en compañía de Álex Moreno. El chileno, además de realizar el clásico repaso al estado de la enfermería verdiblanca con especial atención en las molestias de Sergio Canales, ha analizado el choque del Zenit de San Petersburgo dándole todo el protagonismo al conjunto ruso, olvidándose "hasta el viernes" del derbi contra el Sevilla FC y alertando del "error" que sería salir este jueves especulando con la ventaja de 2-3 cosechada en la ida de estos dieciseisavos de final de la Europa League.

En una semana decisiva en la que se juegan el pase a la octavos de final de la segunda competición continental y a la final de la Copa del Rey con el duelo liguero ante el eterno rival por medio, Pellegrini no quiere oír hablar de otra cosa que no sea el Zenit. Le basta con un empate en el Benito Villamarín, pero el chileno pidió olvidarse del marcador de la ida: "El peor error es jugar con el resultado, que es bueno pero no decisivo. Si el equipo juega como trabajamos todos los días las posibilidades de éxito son mayores. Espero que veamos a un buen Betis porque nos enfrentamos a un gran equipo".

"No creo que los próximos cuatro partidos sean decisivos. Primero queremos pasar a los octavos de final de la Europa League, en la LaLiga estamos en puestos de Champions pero aún nos quedan 13 partidos por delante, y en la Copa del Rey estamos a un partido de llegar a una final que no se jugará hasta finales de abril. La mejor manera de afrontar las tres competiciones es darle la máxima importancia siempre al siguiente partido. Esto es mentalidad de equipo grande. El partido más importante es el de mañana y no hay más hasta que lo terminemos", añadió en la primera de las preguntas sobre el duelo contra el Sevilla FC.

"Un derbi o el Real Madrid son exactamente igual de importantes que los partidos contra Alavés, Celta o Levante. El mérito de esta plantilla es tener esa mentalidad de que todos los partidos son difícil y con la confianza de poder superarlos. El derbi es importante, pero lo más importante ahora es el Zenit. No lo digo por decir, lo sentimos así realmente. La realidad deportiva es ésa. Nadie puede esconder la importancia de un derbi para esta ciudad, pero hasta ahora no hemos pronunciado ni una sola palabra sobre el Sevilla FC", añadió, insistiendo después en que "hasta el viernes" no valorará nada en este sentido, incluido las acusaciones del presidente del CTA Luis Medina Cantalejo, que culpó al Betis de "echar gasolina al fuego" y de las amenazas que ha recibido él y su familia.

Será el tercer duelo europeo como local ante equipos rusos y buscará la primera victoria tras sendos empates. En los cuartos de final de la Recopa de la temporada 1977/78, el Betis recibió al Dinamo de Moscú en un partido de ida que concluyó sin goles (0-0) aunque la clasificación para las semifinales fue para los moscovitas, que ganaron 3-0 en la vuelta. Hace ocho años, en la ida de estos mismos dieciseisavos de final de la Europa League, empató a uno frente al Rubin Kazan (marcaron Dídac Vila y Eremenko), si bien en aquella ocasión sí lograron superar la eliminatoria tras vencer por 0-2 en Rusia.

Pellegrini alertó del peligro del Zenit: "Creo que, por las características de su plantilla, el Zenit va a ser siempre muy ofensivo, ya que tiene jugadores muy creativos. Allí metimos dos goles, nos metieron otros dos, marcamos el tercero nosotros... Luego, la segunda parte fue más parecida a la del otro día con el Mallorca, nosotros defendimos bien y evitamos que nos crearan ocasiones más allá de un tiro al palo. Hay que manejar las dos versiones".

"El Zenit es un equipo de Champions, con un presupuesto muy alto y jugadores de mucho nivel, como los dos brasileños en bandas (Malcom y Claudinho), un delantero de 1,96 (Dzyuba) que aporta un potencial aéreo importante. Ganará balones, ellos hicieron buenas jugadas en los goles, pero en la segunda parte los controlamos bien y esperamos repetir eso. Tenemos que hacer un partido completo en defensa, pero no sólo estar atentos a los centros laterales sino a todas las acciones", precisó el de Santiago.