Pellegrini ya sí piensa en el derbi y quiere "meter al Sevilla en la pelea por la Champions"

El entrenador del Real Betis espera que sea un duelo bonito y haya un gran ambiente: "La ciudad se lo merece"

Manuel Pellegrini no dijo ni una palabra del Sevilla FC en la rueda de prensa previa al duelo entre el Real Betis y el Zenit, pero una vez superado este importante duelo de Europa League su pensamiento ya está puesto en un derbi que llega en apenas tres días. Un duelo que quiere ganar y no sólo por su importancia sino porque significaría defender su plaza de Champions.

"Es el momento de defender una posición de Champions y ponernos a dos puntos del Sevilla si ganamos", señalaba el técnico chileno, quien no daba importancia a que el equipo nervionense haya perdido a Diego Carlos y Montial porque "tienen un plantel de Champions, un presupuesto altísimo y juega en su campo". "Vamos a tener la personalidad de ir a por el partido y sumar los tres puntos", aseguraba.

Así mismo, Pellegrini destacaba que lo que más le gusta de la situación en la que se encuentra es que detrás de un partido importante viene otro y eso tiene al plantel alerta. "Al estar en las tres competiciones, lo importante es que si hoy nos eliminaban mirábamos a la Liga y no estábamos en el puesto 10-12 sino peleando por la Champions. Esperamos mantener la línea de los últimos partidos", añadía.

En este sentido, el técnico del Betis admitía que, pese a centrarse en otros objetivos, el Sevilla-Betis no será un partido más. "El derbi es un partido especial, pero independientemente de que no fuera en esta fecha, lo importante es seguir en puestos de Champions", asegura y manda un aviso: "De ganar, meteríamos al Sevilla también en esta lucha".

En cuanto al partido en sí, espera que no se den los incidentes del último duelo y que sea un gran choque. "Ojalá que haya un gran ambiente deportivo. La ciudad se lo merece", indicaba.

Sí extrañó que Juanmi, que no puede jugar el domingo ante el Sevilla, no pisara el terreno de juego ante el Zenit, pero el entrenador verdiblanco advierte que hasta que no acabó el partido, el encuentro del domingo no contaba. "Yo hago los equipos pensando en este partido, no en el domingo. Que no esté es por motivos tácticos, hoy a Juanmi no le tocó participar, aunque lo teníamos listo por si lo necesitábamos en la prórroga", aclaraba.

Por último y ante la acumulacion de partidos para algunos jugadores, en concreto, un Alex moreno que lleva siete partidos consecutivos, Pellegrini asegura que lo valorará este viernes. "Mañana haremos un recuento de los jugadores que jugaron hoy, con los parámetros físicos, médicos, etc. Como siempre. Mañana empezaremos a ver el mejor equipo para el domingo y así tras el derbi, lo veremos ante el Rayo", concluía.