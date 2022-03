Un seguro de vida que se pone a tiro del Betis, aunque con mucha competencia

Central y pivote experimentado, llegaría a coste cero, aunque tiene detrás a Wolves, Villarreal, Wolfsburgo, OM, Lyon, Estrasburgo...

Antonio Cordón peina el mercado en busca de oportunidades. No sólo 'gangas' propiamente dichas, sino operaciones costosas que se abaratan por las urgencias de algunos clubes, como ha ocurrido con el apalabrado Luiz Henrique (Fluminense), un extremo de 21 años que, de momento, es una de las dos incorporaciones del Real Betis para la próxima temporada, junto al también brasileño (aunque éste con pasaporte italiano) Luiz Felipe, un central al que la Lazio no ha podido retener y que se comprometerá seguramente por cinco campañas con los verdiblancos. Con Edgar recién renovado (únicamente a falta de la oficialidad) hasta 2026 y Pezzella retornado hace pocos meses (y atado hasta 2025), el eje de la defensa parece cubierto o, al menos, sin necesidad perentoria de nuevos nombres, pero no todo está tan claro.

Así, los otros dos componentes de esa demarcación, que elevarían a cinco la nómina de Manuel Pellegrini entre laterales, tienen un curso más de vinculación, hasta 2023, lo que reabrirá el debate sobre la conveniencia de que se queden, previa renovación, o salgan. Víctor Ruiz lleva sin actuar desde el derbi liguero, habiéndose decantado el 'Ingeniero' últimamente por el argentino junto a Bartra, con el ex componente del filial como recambio, incluso de comodín en la sala de máquinas. Con Marc existen muchas dudas, ya que costó casi 11 millones y, pese a su buen rendimiento, no sería mala idea recuperar parte de esa inversión antes de que expire la próxima ventana, la última antes de que pueda comprometerse a coste cero con quien desee. De hecho, su situación personal y familiar podría llevarle a regresar lo antes posible a la Ciudad Condal.

En este contexto reaparece un nombre que lleva seis años en la órbita del Betis. Ya en 2016, sus buenas actuaciones en el Angers llevaron a los rectores heliopolitanos a tramitar su incorporación, aunque fue el Wolverhampton el que se lo llevó, a cambio de unos cuatro millones que, a la larga, parecen baratos. Se trata de Romain Saïss, central y pivote franco-marroquí que acaba de cumplir 32 años y se pone a tiro para muchos clubes. Y es que, al terminar el próximo 30 de junio y no haber renovado con los Wolves, llegaría gratis (o casi, porque siempre hay una prima de fichaje de por medio). El prestigioso diario 'L'Équipe' confirma lo avanzado por ESTADIO meses atrás: en Heliópolis gusta mucho, pero también a Villarreal, Wolfsburgo, Olympique de Marsella, Olympique de Lyon, Estrasburgo y varios clubes turcos.

"Me estoy divirtiendo mucho en la Premier League, pero no cierro ninguna puerta. Veré el proyecto más interesante allí o en otro lugar", apunta Saïss desde la concentración de Marruecos. Lleva tres goles en 29 partidos en Inglaterra este curso. Su valor estimado de mercado es de 9 kilos, por lo que la operación es redonda de mire por donde se mire. De 1,88 y zurdo, ha actuado, de hecho, más veces como pivote (181, con 11 tantos y 7 asistencias en su haber) que como central (111 y 8+1), contabilizándose presencias coyunturales en el lateral zurdo y alguna menor como interior o mediocentro. Y es que, pese a su envergadura, tiene criterio con el balón, amén de un gran dominio del juego aéreo.