Oficial: Claudio Bravo renueva con el Betis hasta 2023.

El portero chileno finalizaba contrato con la entidad de Heliópolis al término de la presente campaña

Aunque era un secreto a voces y todas las partes daban por hecha su continuidad en el Real Betis, hasta el día de hoy no ha sido cuando se ha anunciado oficialmente. Claudio Bravo seguirá en el Real Betis una temporada más, tras firmar la ampliación de su contrato, que finalizaba el próximo 30 de junio, hasta el mismo día del año 2023.



El portero chileno llegó al Real Betis en el verano de 2020 tras finalizar su vinculación con el Manchester City, por lo que el conjunto verdiblanco no pagó nada por su traspaso. El también ex de la Real Sociedad y el FC Barcelona firmó entonces por dos temporadas y a punto de finalizar la segunda ha firmado la ampliación por una tercera. Desde su llegada a Heliópolis, Bravo ha jugado un total de 39 partidos con la camiseta verdiblanca en los que ha encajado 50 goles y ha dejado su portería a cero en un total de 12, todo ello repartido en 3.492 minutos.





??????



Ahora todo el mundo quiere jugar hasta los 40. Qué casualidad, hombre.@C1audioBravo pic.twitter.com/D2Bgu0XcHC — Real Betis Balompié ???? (@RealBetis) April 5, 2022

Así,estará, por lo menos, en el Real Betis hasta sus 39 años. En Chile ansían su vuelta desde que salió de Mánchester, pero el arquero quería seguir compitiendo al máximo nivel en una liga europea. Ahora sí, en verano de 2023 podría regresar a su país natal para jugar sus últimas temporada en el equipo que le vio crecer, el Colo Colo, como ha reconocido en más de un ocasión. Si no puedo trabajar bien y mi rendimiento no es el que tengo hoy en día, no me voy a exponer a no cumplir las expectativas. Si termino, quiero hacerlo bien", dijo en declaraciones a ESPN hace apenas un mes.