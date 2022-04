El Betis empieza a rentabilizar ya el fichaje de Luiz Henrique

La prometedora joya brasileña, que cambiará el Fluminense por el cuadro verdiblanco el próximo verano, ha visto cómo su valoración de mercado se ha disparado desde que se supo su marcha a Europa

Aún no hay anuncio oficial. Es más, el director deportivo del Real Betis, Antonio Cordón, echó balones fuera la última vez que se pronunció públicamente sobre el cacareado fichaje de la prometedora perla brasileña Luiz Henrique, operación que fue confirmada por el presidente de su actual club, el Fluminense, y que desató la indignación de su hinchada, que incluso está convocando manifestaciones de protesta contra la directiva por dejar escapar a precio de saldo a su joven estrella.

El Betis pagará un fijo de 12,6 millones de euros más variables por el 85 por ciento del pase del extremo brasileño Luiz Henrique, que a sus tempranos 20 años goza de un enorme cartel en su país. Tanto es así, que se podría decir que el club heliopolitano ya ha empezado a rentabilizar la contratación de un futbolista que tenía una cláusula de rescisión de 40 millones y cuya tasación de mercado se ha disparado desde que el máximo dirigente del 'Flu' confirmó su marcha a Europa de cara a la temporada 2022/2023.

Tanto es así, que en su última actualización de los valores de mercado de los 584 futbolistas de la liga de Brasil, el portal especializado Transfermarkt incluye a Luiz Henrique entre los que más han aumentado su cotización desde la anterior revisión, que tuvo lugar en diciembre de 2021. En el caso del futuro extremo del Betis, casi ha doblado su valor, pasando de los 7 hasta los 12 millones de euros, una cifra que a buen seguro seguirá subiendo a poco que pise suelo europeo y debute con las trece barras verdiblancas.

Luiz Henrique, jugador de Fluminense (7 a 12) y vendido al Real Betis por 12,6 millones; João Gomes, del Flamengo (4 a 9) y el ex del Sevilla FC Guilherme Arana, del Atlético Mineiro (3 a 14 M) son algunos de los futbolistas más destacados de esta nueva actualización. "Todos jugaron a un nivel muy alto y han justificado sus valores de mercado. Arana, además, es actualmente serio candidato para la posición de lateral izquierdo de la selección de Brasil en el Mundial", asegura el Area Manager de Transfermarkt Brasil, Marcos Watts, quien también destacó a jugadores del Palmeiras: "Danilo crece de 4 a 22 millones; Raphael Veiga (2 a 12) siguió jugando a un gran nivel en el Mundial de Clubes y el campeonato estatal; lo mismo ocurre con el talentoso Giovani (4 a 10); cada vez es más importante para el equipo y el club".

"Es un gran jugador que tiene buenas condiciones, pero por respeto a donde estamos y a la actual plantilla para hablar de futuro prefiero esperar a la ventana de verano", se limitó a manifestar Antonio Cordón, director deportivo del Betis, cuando fue preguntado en Radio Marca por el fichaje de Luiz Henrique, un jugador al que al menos sí accedió a analizar: "Por lo que he visto de él, es rápido, veloz, técnico, joven, con futuro, tiene muy buen golpeo de balón y todo eso le hace interesante para muchos equipos de Europa".

"El Betis trabaja siempre y en este último parón liguero no he viajado pero normalmente me gusta escaparme a distintos lugares y visitar ciudades, ver fútbol y conocer jugadores. No consiste en conocer un solo jugador, conozco muchos más que tenemos en el radar. La parte humana y profesional, y su entorno, son muy fundamentales a la hora de firmar a alguien. En Brasil controlamos muchos jugadores, no voy a decir que éste (Luiz Henrique) sea malo ni mucho menos, es un gran jugador con muy buenas condiciones, pero hablar de jugadores de futuro no me parece adecuado en estos momentos", insistió Cordón.

A pesar de los intentos del director deportivo bético, el fichaje está más que confirmado por la parte vendedora. "Firmamos un preacuerdo con el Betis en febrero, antes de la Copa Libertadores, ya previendo la salida del jugador (Luiz Henrique), entre los meses de julio y agosto del año", dijo en conferencia de prensa Mario Bittencourt, presidente del Fluminense el pasado 13 de marzo.

"Ninguno de nosotros está contento de que se vaya un deportista como Luiz Henrique a mitad de año. Un jugador al que le tenemos mucho cariño, que es un gran futbolista y que nos está ayudando mucho, pero venimos demostrando a lo largo de nuestra administración que logramos reponer las salidas y que cada año tenemos mejor desempeño en la cancha. Por eso pido un voto de confianza", agregó Bittencourt.