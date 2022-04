Dónde ver en TV y online el Real Betis-Elche: fecha y horario

El equipo de Manuel Pellegrini tiene un correoso compromiso antes de la final de Copa del Rey

"Uno de los factores importantes para saber el once de la final de Copa es el rendimiento de estos dos partidos. Ya lo dije antes de jugar con el Cádiz y también será con la Real Sociedad o el Elche. Los futbolistas tienen que tratar de hacer rendimiento. Si juega mal pensando en la Copa es difícil que pueda estar en el once en la final". Manuel Pellegrini mandaba un aviso antes del partido ante la Real Sociedad y, luego, cumplía con lo prometido sacando el once 'titular' que viene alineando de forma más o menos constante en los últimos partidos. Ante el Elche hará rotaciones y verá el estado de otros, pero la lucha en la que se haya enfrascado por entrar en la Champions le obliga a sacar lo mejor para sumar de tres en tres.

El equipo verdiblanco, a cuatro días de la final, recibe al Elche en el Benito Villamarín, un partido que podría parecer asequible dada la diferencia en la tabla de unos y otros, pero que no lo es tanto a tenor del momento de forma ilicitano. Y de la tranquilidad con la que los levantinos afrontarán el choque después de golear al Mallorca.

El equipo de Pellegrini llega después de un duro partido en el Reale Arena, en el que el miedo a perder se impuso en los dos equipos (Betis y Real Sociedad) y ahora ven cómo la cuarta plaza se les escapa tras el polémico triunfo del Atlético de Madrid. Aunque también lo hará sin bajas destacadas, más allá de los lesionados Camarasa y Montoya, y con sus jugadores en un gran momento de forma. De hecho, es el Betis que más tiempo sin perder está en todo lo que llevamos de LaLiga.

El Elche, por su parte, se ha alejado tras la última victoria a siete puntos del descenso, lo que a falta de seis encuentros puede ser un paso de gigante para la salvación. Más aún cuando al que goleó por 3-0, al Mallorca, es un rival directo.

¿Cómo ver el Betis-Elche por TV?



El Real Betis Balompié recibe al Elche este martes a las 21:00 horas y se podrá ver en directo y en abierto a través de GOL.

¿Cómo seguir el Betis-Elche online?



También se puede seguir el choque a través de www.estadiodeportivo.com con nuestro directo, así como las posteriores reacciones al encuentro.

Calendario del Real Betis



Aunque hay mucho en juego y está antes el partido de este martes, todos en el Betis piensan en el encuentro que viene a continuación y que será el próximo sábado en La Cartuja ante el Valencia. Una final no se juega todos los días. Sin embargo, más allá también llegan dos duras pruebas, ante un Getafe mejorado y un Barça que aún podría estar jugándose LaLiga.

J.33 Real Betis - Elche

Final de Copa Real Betis - Valencia

J.34 Getafe - Real Betis

J.35 Real Betis - Barça

Calendario del Elche CF

Los ilicitanos afrontan un calendario cercano en el que podrían cerrar la permanencia, con un Betis que, aunque no quiera, mira a la Copa del Rey, un Osasuna que está salvado y cuyas pocas opciones europeas pasan porque el Betis gane el título copero y un Cádiz que se lo están jugando todo.

J.33 Real Betis - Elche

J.34 Elche - Osasuna

J.35 Cádiz CF - Elche