Canales y Fekir hablan claro sobre la final, Bordalás, el juego sucio, los árbitros y hacen una promesa a los béticos

Los dos 'cracks' del Real Betis muestran la ilusión que hay en el club por la final de Copa del Rey del sábado

Sergio Canales y Nabil Fekir, los principales referentes del Real Betis, han sido las cabezas visibles que, una vez aparcada LaLiga, han empezado a concienciar a todos de los que les espera el sábado. Los dos 'cracks' verdiblancos comparecían en rueda de prensa para analizar la actualidad del Betis, el partido de ayer, la situación del equipo de cara a la final de Copa del Rey ante el Valencia y hasta para hablar de las comisiones de la Supercopa de España.



Derrota ante el Elche

(Canales) Lógicamente, teníamos ilusión por esos puntos y por entrar en Champions. Es lógica la decepción nada más acabar el partido, pero ese momento pasó. Cuando acabamos, con la afición animando, y salimos del vestuario nos dimos cunta de que teníamos que cambiar el chip. Ya estamos mentalizados para la final y con muchas ganas.



Fekir vino para jugar este tipo de partidos

(Fekir) No sólo por esos partidos, pero es el partido más importante del año. Esperemos que el sábado sea un buen día para nosotros.



Cómo afrontan esa final de La Cartuja

(Canales) Es importante saber la responsabilidad que tenemos y jugar con ella, con nosotros mismos, con el club, con la afición y enfocarlo todo para salir como cualquier otro partido, a ganar y a hacer nuestro fútbol. Lo tenemos que focalizar de esa manera y no yendo a situaciones que no controlemos; por ahí es el principio de poder conseguir la victoria y el campeonato.



No afectará la derrota de ayer

(Fekir) Se puede entender que duela, porque estamos en la carrera de jugar Champions league, pero no afectará, estamos preparados para jugar cada tres o cuatro días. Simplemente, ayer tuvimos mala suerte de no poder ganar.



(Canales) Ayer era una final en cierto modo. No como la del sábado, porque quedan cinco jornadas y aún podemos jugar por la Champions. Lo que nos ha llevado a situaciones de este tipo ha sido no pensar más allá del siguiente partido, la plantilla ha respondido, todo el mundo se ha involucrado y eso ha sido muy bueno.



Un rival, el Valencia, muy dado a cortar el juego

(Fekir) Creo estoy preparado para este tipo de partidos. Mi juego es así, me gusta conducir la pelota regatear y esto listo.

¿Puede influir la clasificación o los duelos previos a lo que se pueda ver el sábado?

(Canales) No. Tenemos como ejemplo el partido de ayer. Hay que sacar las cosas positivas. No queríamos que se diese ese resultado, pero nos da a entender que la clasificación da igual. En una final todo el mundo juega con la ilusión de ser campeón. Más allá de eso, el partido de Copa no se parecerá en nada a lo que se dio aquí. Es importante que salgamos tranquilos y con las ideas claras. Ésa debe ser la mentalidad del equipo porque va a ser un rival duro seguro.



El sueño de Fekir y de todo el equipo

(Canales) Cuando él vino lo hizo pensando en ganar títulos. Es nuestro sueño ganarlo en este club. Cuando empezó la temporada era un objetivo claro, hemos salido con mucha hambre y nos hemos encontrado con prórrogas, con partidos duros... y hemos estado preparados. Hemos recorrido un camino largo y el equipo ha trabajado mucho para estar donde está. Saldremos con esa ilusión.



Comparado con la final de Rusia 2018

(Fekir) Una final del Mundial es muy bonita, pero también una final con mi club. Es el premio al trabajo de todo el año. Me ilusiona mucho y a todo el equipo.



¿Que espera del arbitraje?

(Fekir) Yo no pido nada a los árbitros. Entro al campo para tratar de ayudar el equipo al máximo, sólo pido que sean justos



Joaquín, un referente

(Canales) Él es el capitán y nos aporta mucho. Joaquín ya ha ganado una Copa con el club y sabe lo que se necesita para conseguirlo. La derrota de ayer está olvidada. Para nosotros era una final, pero quedan cinco jornadas y seguiremos luchando.

(Fekir) Tiene mucha experiencia, ya ha ganado una y nos va a dar consejos que nos van a servir para el sábado.



¿Cómo se está viviendo dentro del vestuario las ganas de los béticos?

(Canales) La ilusion que hay es tremenda. Nos hace tener una responsabilidad muy grande. Nos dejaremos la vida para conseguirlo el sábado y devolverles la energía que nos transmiten.

(Fekir) Tenemos una responsabilidad muy grande, lo sabemos y tenemos que transformarla en una victoria. Son momentos importantes en una carrera y el equipo está praprado para el sábado.



Lo más importante para la final de Copa

(Canales) Para nosotros será que afrontemos el partido con tranquilidad y que no nos pueda la ansiedad de que es una final. Si somos capaces de controlar eso tendremos mucho ganado. Sabemos que ese tipo de partidos tienen mucha presión, pero para los dos equipos, que quieren ganar la Copa.



La final, el inicio de algo para el Betis

(Canales) De los más importantes de mi carrera y no sólo por la responsabilidad que tengo en el club y en el vestuario. Es un partido que esperemos que sea el inicio de algo. Ya empezamos el pasado año y necesitamos esa regularidad para meternos habitualmente con los equipos de arriba. Sea cual sea el resultado tenemos que seguir con esa mentablidad. El club está preparado para ello trayendo a gente importante, como Nabil.



Lo que le transmite Pellegrini

(Fekir) Me da mucha confianza y libertad en el campo, da mucha confianza a un jugador. Tenemos a un grupo de calidad y esperemos que el sábado vamos a tener una gran recompensa a este gran año.



Final en 'casa', en Sevilla

(Canales) Jugamos entre comillas en casa, porque la gente que no pueda ir al estadio va a estar en su ciudad y ese cariño lo vamos a sentir. Pero más allá de donde sea la final es una final, estamos preparados.

(Fekir) Estamos en Sevilla y vamos a sentir el cariño de la gente del hotel al estadio. Para mí, lo más importante es ganar la final



El Valencia ha calentado el partido y presiona a los árbitros

(Canales) Cada uno prepara su partido a su manera. Eperamos un partido como cualquier final, muy competido. El Valencia buscando su lado y nosotros a los nuestro. Sabemos como Bordalás es muy competitivo y preparar así los partidos, tenemos que igualar lo que prepare y hacer nuestro futbol.



(Fekir) Va a ser un partido muy intenso, como cada final, pero tenemos que tener tranquilidad porque, al final, es un partido de 90 minutos; y tenemos la calidad para manejarlo y ganarlo.



El sueño de marcar y ganar

(Canales) Es un partido que te hace soñar desde que conseguimos el pase a la final, pero luego sales al campo y es diferente a lo que tienes en la abeza. Soñar con el final es muy bonito, pero sabmeos que cuando sagamos al campo nos vamos a encontrar a un rival muy competitivo.



Cómo soportar la presión

(Fekir) Los dos equipos tienen presión porque ambos quieren ganar. Nosotros tenemos un poco más porque es nuestra ciudad y hace muchos años que la afición espera ganar un título, pero tenemos que tratar de tener tranquilidad.

(Canales) He estado en los dos equipos, el Valencia ha sido un equipo grande y siempre ha sido de Champions, la afición es de equipo grande y tendrán también esa parte de presión. Lo que yo siento es esa responsabildiad, ilusión y ganas de que el Betis dé el paso para que esté siempre compitiendo con los mejores. Ganar el sábado sería un paso muy imprtante de cara a la confianza.



Si hay una falta importante ¿quién la lanzaría?

(Fekir) Como siempre, en el campo hablamos. El míster nos da directivas, pero en el campo lo vemos.

(Canales) Es una suerte que haya esa afinidad no sólo con Nabil sino también con el resto. En este vestuario nadie exige nada. Si se da en el partido, con confianza, lo vemos y lo hablamos.



Comisiones de la Supercopa

Canales) Yo creo que para entrar a debatir debería de tener toda la a información. Lo que estoy leyendo es lo que estáis diciendo vosotros. No soy nadie para opinar con lo que leo. Para nosotros bastante tenemos con estar centrados en la final. (...) Piqué tiene otros negocios, como la Copa Davis. Cada uno sabrá lo que hace. Es un caso muy delicado y para dar una opinión que pueda valer debería estar entrerado de todo y no lo estoy.