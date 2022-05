Pellegrini recupera tres efectivos pero anuncia una baja importante en el Betis en la "final por la Champions" contra el Barça

El técnico chileno repasa los efectivos disponibles y los que no lo están, valora las fiestas como posible hándicap en los objetivos marcados y analiza a un Barcelona que "se reforzó muchísimo en enero para intentar salvar la temporada"

El Real Betis afronta este sábado en el Benito Villamarín un duelo clave para dirimir sus opciones de subirse al tren de la Champions, con un partido contra el FC Barcelona que la plantilla verdiblanca comenzó a preparar este jueves, después de empatar el lunes en el Coliseum Alfonso Pérez y disfrutar de dos días en la Feria de Sevilla, antes de poner el foco en recuperar el tono perdido en LaLiga, donde enlazan tres partidos seguidos sin marcar y un balance de dos puntos de nueve ante Real Sociedad, Elche CF y Getafe CF. No puede fallar más.



El técnico heliopolitano, Manuel Pellegrini, ha pasado por la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Luis del Sol, después de un entrenamiento matinal que ha confirmado la recuperación de dos hombres importantes en los esquemas del Betis como son Marc Bartra y William Carvalho. El central catalán y el mediocentro luso-angoleño se perdieron el choque del lunes por lesión, pero el jueves ya se reintegraron en el grupo y, en principio, estarán disponibles para recibir al Barça.



También vuelve Paul Akouokou, tras cumplir sanción. Así, las únicas bajas seguras parecían las ya conocidas de Martín Montoya y Víctor Camarasa, pero la ausencia de Héctor Bellerín en los minutos abiertos a la prensa en el entrenamiento de este viernes hizo saltar las alarmas sobre una posible baja del lateral derecho ante el que fue su equipo que fue confirmada por Pellegrini ante los mediós: "A la lista de lesionados se sumó Héctor Bellerín, que se encontró mal, ha ido el médico a verle y esperamos el parte".



El que sí podrá estar ante el cuadro culé es el capitán, Joaquín Sánchez, a quien en las dos últimas sesiones preparatorias del Betis se ha visto trabajar con un aparatoso vendaje en su rodilla derecha. "Se puso un vendaje de precaución porque sufrió un dolor en un ligamento de la rodilla, pero está bien y no tendrá problemas para jugar", tranquilizó el entrenador verdiblanco, quien también salió en defensa de Fekir: "Nabil ha hecho una buena temporada, quedan cuatro partidos, no hemos tenido resultados en estos tres partidos, pero esto es un equipo y cuando el rendimiento colectivo mejora, el individual también lo hará porque Nabil es un gran jugador".





Pellegrini: "El Betis no puede fallar más"

Para Pellegrini, un pinchazo este sábado podría suponer una despedida del ambicioso objetivo de acabar entre los cuatro primeros de LaLiga.. Pelemos un puesto de Champions ante equipos que nos sacan tres, seis y siete puntos, así que. Vamos a salir a ganar, como siempre, ante un gran rival y vamos luchar hasta que la matemática lo permita", manifestó el míster bético, quien regateó la osadía de decir que el Betis llega en mejor momento que el Barça a esta cita.. No es lo que se esperaba del Barça, pero sigue siendo plantel más grande que el nuestro, con grandes jugadores.. Hay una mini-liga, porque el Real Madrid se escapó y ya la segunda opción que queda es clasificarse para la Champions, para lo que hay cinco equipos luchando y nosotros, por suerte, estamos participando en ello. Nosotros estamos luchando por cosas que al principio nadie imaginaba.".

"Lo más dificultoso de enfrentarse al Barcelona es la calidad de sus jugadores, es un plantel importante con jugadores con una gran trayectoria en clubes de elite. Es un Barcelona que se potenció muchísimo en la ventana de invierno para salvar la temporada. Están en segunda posición, que es importante para jugar la Supercopa. Cuando uno se enfrenta a equipos de este nivel hay que tener temor a todo", añadió Pellegrini.

El Betis lleva tres partidos seguidos sin marcar

Pellegrini no cree que las fiestas pasen factura al Betis

-ante Real Sociedad, Elche y Getafe- ofrecen una racha de tres partidos sin marcar y de dos puntos de nueve que complican mucho el asalto a la zona de Champions. No obstante, Pellegrini considera que es unay que lo importante es que el equipo tiene buenos argumentos ofensivos. Sólo. Ante el Elche, el partido que perdimos en casa,, porque tuvimos muchas ocasiones que no concretamos. Fuera no es fácil puntuar, peroy en el último,pero tampoco pudimos convertir. Es un mal dato, está claro, pero el equipo tiene una capacidad y un rendimiento ofensivos suficientes para marcar", analizó el entrenador del Betis.en el beticismo y a eso se une una fiesta tan importante para Sevilla como es la Feria. La plantilla está bien, ha participado en las celebraciones que había, por supuesto, peroy no creo que las celebraciones afecten al rendimiento del equipo", señaló Pellegrini sobre los largos festejos por el título conquistado: paseo en autobús por las calles, recepción en el Ayuntamiento, celebración en el Benito Villamarín, visita a la sede de la Junta de Andalucía, concierto privado y cena de equipo, comida en el Real de la Feria...El técnico andino remarcó el compromiso de esta plantilla y mostró su total convencimiento de que nada ni nadie va a distrarles del objetivo de darlo todo en esta recta final para buscar la guinda de la Champions. En esta línea, Pellegrini se negó a valorar los fichajes ya cerrados de los brasileños Luiz Henrique y Luiz Felipe:. Ahora sólo pensamos en ganar al Barcelona".