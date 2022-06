Aunque "el Betis no llama" por Héctor Bellerín, la fe sigue intacta y surge una alternativa 'low-cost'

El equipo verdiblanco tiene que vender para inscribir, colocar un descarte de su posición... el entorno del lateral derecho es optimista pero espera movimientos por parte del club bético

Héctor Bellerín se encuentra en Barcelona disfrutando de unas merecidas vacaciones después de hacer una temporada de ensueño en el Real Betis Balompié, donde ha recuperado su mejor nivel de juego, ha sido feliz como nunca y lo ha culminado con excelente premios grupales como son el título de la Copa del Rey y la clasificación a la UEFA Europa League más la lucha que tuvo por estar en la UEFA Champions League. Como venimos informando, el deseo de Héctor Bellerín es quedarse en el Real Betis por muchos años y así se lo comunicó a la directiva bética y al Arsenal, con quien tiene contrato hasta verano de 2023. Han pasado las semanas y no hay muchas novedades al respecto en este comienzo de mercado de fichajes, sólo que nos hacen saber a ESTADIO Deportivo que movimientos alrededor de Héctor Bellerín hay, existen, pero no de parte del Real Betis Balompié que "no llama" porque tiene que resolver una serie de problemas para culminar los traspasos o las incorporaciones que quiere de cara a la próxima temporada. Aun así, la fe mueve montañas y hay optimismo para que se solucione todo.



Fuentes cercanas a la operación entre Héctor Bellerín y el Real Betis aseguran que por ahora todo está parado y que es el Betis quien "no llama" aunque sí lo hacen otros clubes, preguntando por la situación y las condiciones de un futbolista que sólo piensa en verdiblanco.



Equipos de Italia, de la Serie A, como la Fiorentina y Roma han preguntado por el lateral diestro catalán, pero se han encontrado con la fuerte convicción de Bellerín. Por ello, la AS Roma está cerrando el fichaje Zeki Celik, del Lille, y la Fiorentina piensa en Leo Dubois, del Olympique Lyon, ambas operaciones adelantadas por Gianluca Di Marzio, periodista de SKY Sports. En LaLiga, también hay sondeos de diversos conjuntos por Héctor Bellerín, y su entorno intenta tener alternativas por si sucede lo indeseable. Con esto, todos los caminos conducen a que Héctor Bellerín acabe vistiendo de nuevo la camiseta verdiblanca, pero hay una serie de dificultades que congelan las conversaciones, de ahí que no haya llamadas.



La primera es que el Real Betis Balompié tiene un problemas con las inscripciones. Necesita vender a algunos futbolistas para cuadrar sus finanzas y un límite salarial sobrepasado. Posteriormente, indican que hay una cuestión de sobrepoblación con Martín Montoya y Youssouf Sabaly en la posición de lateral diestro, estando el Betis en movimientos para encontrarle acomodo a Montoya, quien ha estado lesionado buena parte de la temporada y que tiene contrato hasta verano de 2024 con el Betis. Finalmente, está la negociación con el Arsenal, que no cede por el momento, a pesar de que el contrato expira en el verano de 2023 y sus posibilidades de sacar réditos económicos son entre remotas y nulas.



Por todas estas condiciones a resolver, se espera un verano largo, tal y como cuenta el entorno de Héctor Bellerín, el cual rehúye de fechas para dar fin al culebrón. Ni pronto, ni tarde, cuando se tenga que dar. El salario no es un problema, ya lo ha demostrado en este curso futbolístico, Bellerín prioriza otros aspectos. Sólo se espera que encajen las piezas aunque el bético también tiene que estar preparado para lo peor porque en un mercado de fichajes, cualquier cosa pude pasar.





Iván Balliu, del Rayo Vallecano, vinculado al Real Betis Balompié

???? Iván Balliu podría salir del Rayo Vallecano. El jugador de la Selección de Albania ???? de 30 años disputó 39 partidos en la última temporada.



Hay tres equipos de @LaLiga que preguntaron por él: Betis, Espanyol y Villarreal. @relevo pic.twitter.com/hH2FWOpuPN — Marcos Durán (@marqoss) June 8, 2022

Por esto, eltambién sondea otras opciones más económicas queen la lateral diestro, siendo, deluna de las opciones, tal y como desveló el periodista Marcos Durán de Relevo. Ha sido, por el momento, una simple toma de contacto, ya que la prioridad es el, por ahora, jugador del. El internacional albanés, nacido en, acaba contrato en verano decon la escuadra dey también interesa a, aunque siempre ha manifestado su deseo de renovar con el Balliu es un viejo conocido de la dirección deportiva bética , pues su nombre ya estuvo sobre la mesa en verano de, cuando militaba en elde