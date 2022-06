Cordón puja por una alternativa a Barrios y Grillitsch

El director deportivo del Betis sigue avanzando operaciones para cubrir una eventual baja de Guido o William

Wilmar Barrios, Florian Grillitsch, Marc Roca... Nadie podrá decir que el director deportivo del Real Betis, Antonio Cordón, no está trabajando duro pese a que la falta de movimientos en el mercado le tenga atado de manos. Mientras no haya una salida importante, el club verdiblanco no va a mover ficha. Pero mientras tanto, tantea todas las opciones importantes que hay en el mercado.

El principal enfoque, al menos en estas primeras semanas 'veraniegas', está en el centro del campo. Los intentos que se han filtrado por William Carvalho no llegan ni de lejos a lo que el Betis estaría dispuesto a ofrecer y por Guido Rodríguez no ha aparecido aún nadie que vaya a por él con una oferta por delante. Pero esto es muy largo, son dos de los jugadores con mejor cartel en el Betis y hay que tener las espaldas cubiertas.

Cordón, no obstante, tiene claro que no va a hacer nada mientras no tenga la certificación de que alguno de sus baluartes puede encontrar otro equipo que esté dispuesto a llegar a pagar lo que vale. Tiene a cuatro centrocampistas con contrato más Edgar y no puede arriesgarse. Aunque, como es lógico, mientras no se cierran operaciones, otros toman ventaja.

Es el caso de un Marc Roca con el que hay conversaciones desde hace meses, pero cada vez cuenta con más alternativas. Leeds United y Roma, las últimas. O un Florian Grillitsch que es el mediocentro a 'coste cero' más codiciado del mercado. Aunque no el único. Porque desde Francia apuntan a un nuevo nombre, el del portugués Xeca.

Miguel Angelo da Silva Rocha, que es su nombre verdadero, finaliza su vinculación con el Lille y todo hace indicar que no va a renovar. En Francia apuntan a que se debe al interés de varios clubes españoles, RCD Espanyol, Celta de Vigo y un Real Betis que también lo tendría sobre la mesa.

El jugador ha sido fundamental en el Lille, un equipo que fue campeón de la Ligue 1 el pasado año y lideró el grupo de Champions League del Sevilla en la presente campaña. En la máxima competición continental jugó todos los partidos menos uno en el que estaba sancionado, participando entre otras, en la histórica victoria del Lille en el Sánchez-Piajuán.

A sus 27 años y pese al gran cartel que tiene aún no ha sido internacional con una Portugal en la que sí es indiscutible William Carvalho. Su actual valor de mercado es de 9 millones y entiende que es el momento para dar el salto a una Liga más potente que la francesa. Aunque suele actuar de mediocentro ofensivo, también puede actuar de pivote, lo que le daría más opciones a Manuel Pellegrini.

Su nombre es uno más en la lista que maneja Cordón para suplir las previsibles salidas en el centro del campo. Y no son las únicas. El mejor ejemplo es el del fichaje de Claudio Bravo, pues al menos se supo de una veintena de nombres que Cordón tanteó o, incluso, fue más allá antes de decantarse por el portero chileno. Algunos de ellos prohibitivos, pero también lo parecía William José un mes antes de que llegara. Y la oportunidad se dio...