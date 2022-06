Van Nistelrooy también tiene un 'Plan', aprendido en Madrid y Málaga, y consiste en no quitarle ojo al Betis

El legendario delantero neerlandés afronta la que será su primera temporada como entrenador profesional y explica que su estilo bebe de las enseñanzas de Manuel Pellegrini, con quien se reencontrará dentro de un mes

Rutgerus Johannes Martinus van Nistelrooy acaba de comenzar una nueva etapa en su legendaria carrera futbolística. Ruud van Nistelrooy, como es más conocido este insaciable delantero, brilló como goleador en el SC Heerenveen, el PSV Eindhoven, el Manchester United, el Real Madrid, el Hamburgo SV y el Málaga CF, club andaluz en el que colgó las botas y donde coincidió por segunda vez con un entrenador al que admira, aprecia y tiene por espejo: Manuel Pellegrini.

El actual técnico del Real Betis y Van Nistelrooy sólo coincidieron dos años, uno en el Madrid, en la 2009/2010, y otro en Málaga, en la campaña 2011/2012. Sin embargo, el recuerdo que el prolífico atacante (casi 400 goles en su carrera) tiene del chileno no puede ser mejor. Tras colgar las botas, el neerlandés se preparó para ser entrenador y este curso tendrá su primera oportunidad en la elite al hacerse cargo del PSV, club en el que ya triunfó como futbolista y en el que ahora quiere repetir éxito en el banquillo.

Para ello, Van Nistelrooy también tiene su propia versión de 'El Plan'. Bueno, mejor dicho, sigue la estela de su planificador favorito, con el que cuenta los días para poder reencontrarse. Sucederá en menos de un mes, ya que el Real Betis visitará el Philips Stadion de Eindhoven el próximo 23 de julio para enfrentarse al PSV en el que será el segundo amistoso de la pretemporada verdiblanca, que se divirá en tres 'stages' en Inglaterra, Marbella y Austria.

En una entrevista con el diario Marca, el que fuera pupilo de Pellegrini en Madrid y Málaga habló de sus sensaciones en la previa de su primer curso como técnico profesional tras dar el salto desde el filial del PSV y, en este sentido, intentando definir su estilo como estratega, admitió que su librillo está basado en las enseñanzas de varios preparadores, con el míster del Betis en un lugar destacadísimo.

"Hay entrenadores que tenían más influencia que otros en el juego y en el equipo. Eso es normal. Yo he tenido a entrenadores como Fergusson, Pellegrini o Van Gaal de los que creo que puedo coger muchas cosas", asegura Van Nistelrooy, quien obviamente no renuncia a ese amor por el 'cruyffismo' y la 'naranja mecánica'. "Me gusta también mucho la escuela de mi país, la escuela holandesa, esa manera de entender el fútbol y el juego van mucho con mi idea", añadió.

De Pellegrini, Van Nistelrooy se queda sobre todo con la tranquilidad con la que el chileno transmite lo que quiere de cada jugador, su prudencia y lo calmado de su mensaje, rebajando la euforia en los momentos buenos y restando dramatismo en las crisis, pero siempre haciendo ver su máxima confianza en cada miembro de su plantilla y que el jugador se sienta siempre motivado.

"Yo hablo mucho. Soy muy dialogante y me gusta que todos los jugadores estén a tope y estén listos para dar su máximo. Creo que un gran ejemplo es lo que ha hecho el Real Madrid esta temporada. Se ha visto que el entrenador ha hecho un equipo de verdad, con todos los jugadores involucrados y dispuestos a ayudar. Y así se ganan los títulos, siendo un equipo. El trabajo del entrenador ha sido clave", destacó en referencia también a Carlo Ancelotti, cuyo ejemplo también resaltó.

"Me vais a ver siempre concentrado, hablando con mi equipo, intentando ayudar al equipo desde fuera, pero también transmitiendo emoción. Todo depende del momento. Voy a ser yo, natural, con la pasión que he tenido siempre", agregó Van Nistelrooy, quien el próximo 23 de julio tendrá la oportunidad de poner a prueba su Plan ante Manuel Pellegrini, su mentor.