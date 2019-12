Cinco motivos para explicar el bajón del Sevilla

Más por sensaciones que por resultados, aun habiendo perdido los dos últimos partidos, desde que salió victorioso del derbi el Sevilla FC ha entrado en un pequeño bache que ha terminado de confirmar, para quienes únicamente atienden al marcador, con la derrota en casa ante el Villarreal CF.



Y no es que el cuadro de Julen Lopetegui jugase mal, es que fue superado por los amarillos en las dos áreas, y eso, al final, es lo que suele determinar el resultado de un partido. Pero, realmente, los motivos del bache de los nervionenses son más profundos y los analizamos a continuación:



1. El problema del '9'. Monchi mejoró el pasado verano la plantilla ostensiblemente en todas las líneas... excepto en la delantera. Los pobres números goleadores del equipo (sólo 21 goles en 17 jornadas, apenas 1,23 por encuentro) apuntan directamente a Luuk de Jong, Javier 'Chicharito' Hernández y Munas Dabbur, y parece imposible que sin un punta de gran nivel, que esté a la altura del resto del conjunto, el Sevilla pueda acabar en puestos de Champions o levantando algún título esta temporada.



El Sevilla disparó 24 veces, 19 desde dentro del área, y sólo tres fueron entre los tres palos, para hacer un único gol. La falta de puntería resulta evidente.





68 - El @SevillaFC ha intentado 68 centros al área ante el Villarreal (19 buenos), el segundo mejor registro de un equipo en un partido de @LaLiga desde al menos la 05/06 (70 la UD Almería ante el Real Valladolid en agosto de 2009). Infructuoso. pic.twitter.com/fpTojKDMpg — OptaJose (@OptaJose) December 15, 2019

Hacía bastante tiempo que un equipo no ponía tantospuso el Sevilla este domingo ante el Villarreal (), pero los nervionenses. La cuestión estriba eso si en realidad los que están. O, lo que es lo mismo, si los laterales tienen en cuenta antes de ponerlaes el que está dentro del área.centróllegaron a ser alcanzados por algún compañero. El palaciego sigue poniendo, cuandopara llegar al balón el primero.puso, de los cuales, si bien el lateral zurdo cedido por el Real Madrid no realizó, lo que diodel Villarreal, de cara al balón.con aparente facilidad.Antes de invertir en el próximo mercado, Lopetegui debería dejar claro, con sus decisiones, que a este Sevilla le falta gol. Pero no lo está haciendo, porqueapenas están jugando. El hispano-marroquí, no en vano, esdel equipo saltando al campo sólo a ratos. Promedia, por losque necesita para festejar el israelí, losde Chicharito y losde su predilecto, De Jong.El gran trabajo de Lopetegui en verano permitió ver a, pese a que el técnico vasco tenía a su disposición una plantilla prácticamente nueva, pero se le pueda achacar al técnico vasco que, incluso en los días en los que no cuenta con los futbolistas idóneos para llevarlo a cabo o en momentos, como el actual, en los que la plantilla no está físicamente a tope. Sin un presión fuerte y ordenada, el Villarreal logró salir con relativa comodidad en transiciones ofesivas hasta quedarse en varios uno contra uno ante Vaclík. Apretar arriba no es la única forma de defender ni centrar desde fuera, el único modo de atacar. El equipo debería ser más camaleónico e inteligente, en este sentido. Se le debe exigirque alterne sistemas e ideas.Pese a no estar particupando en los últimos encuentros es, precisamente por eso,del cuadro nervionense. Su torpe expulsión en Pucela, la cual intuía todo el mundo, excepto él mismo y un Lopetegui que debió evitarlo reemplazándole, ha dejado al Sevilla en este tramo sin su mejor futbolista. Sin un jugador que no sólo estaba haciendo goles, sino que es el mejor exponente de una forma de jugar que sin él pierde el sentido. El argentino aprieta sin balón, empuja con él, divide la atención de los defensas, desgasta... Su ida de olla, además del castigo por parte de Competición,. No se puede repetir.