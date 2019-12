Segura: "Voy a estirar la manta todo lo que pueda"

El entrenador del Real Betis, Curro Segura, analizó este viernes el partido que enfrentará a los suyos con el Manresa este domingo. Una nueva "final" para los verdiblancos, que cierran la tabla de la Liga ACB con sólo tres triunfos. "Sabemos de la necesidad y la importancia de volver a ganar, tenemos el deseo de volver a ganar por supuesto. Y el domingo debe ser una oportunidad buena para que consigamos esa victoria", apuntó el nazarí.

"El equipo está trabajando bien, con buena dinámica y con la mejor de las actitudes de cara a ese importantísimo partido ante un rival que probablemente sea directo y al final de la temporada puede que las diferencias sean muy cortas, y por ello la importancia del partido. Luego al final de Liga veremos si es así o no, pero si todo sigue como hasta ahora estaremos muy cerca de rivales como Manresa", añadió el técnico, que valoró la evolución esta campaña del conjunto catalán.

Un equipo, el Manresa, que ha "tenido muchas lesiones" y por tanto "ha cambiado muchas piezas". "En lo que va de curso, es verdad que han tenido muchos finales apretados para ganar y para perder, para sumar y para restar. No sólo en ACB, sino también en competición europea, y eso al menos les da esa calma de que están jugando muchos cara o cruz en los minutos finales. Es verdad que pueden estar con dos menos, pero pensar en eso es lo de menos. También nosotros podríamos estar con dos más. No vale mucho pensar en qué habría pasado en otros finales. Hay que pensar en positivo, tratar de llegar con la mejor mentalidad y controlar su bloque, que es donde se apoyan", manifestó.

Cuestionado en materia de fichajes, ya que sigue sin llegar el 'sustituto' de K.C. Rivers, el granadino confesó que va a "estirar la manta todo lo que pueda". "Que mientras tanto nos tape tanto los pies como la cabeza. Obviamente, si luego hay otras situaciones, pues se analizarán. Por lo pronto, con los 12 que estamos vamos a ir a tope, sacando el máximo rendimiento en todo lo que podamos y con la mejor predisposición y ambición", añadió Segura, que no tiene "respuesta" sobre si llegarán refuerzos antes de fin de año.

El entrenador del Betis aseguró que el actual plantel "da para sufrir como estamos sufriendo". "El salvarse o no salvarse no lo vamos a saber. Creo que está claro que con el equipo que tenemos hemos competido bien y hemos ganado partidos. Podría ser, pero también podría ser que no. Es pronto para hablar de eso. Queda mucha Liga. No es una respuesta que te pueda dar ahora", profundizó.

"Nos gustaría empezar duros, seguir duros y terminar más duros. Si conseguimos tener ritmo de partido será más fácil. Que nuestra defensa nos ayude a conseguir canastas fáciles, a través de contraataques y un ritmo alto de partido. Eso nos puede ayudar. Es cierto que ellos tienen jugadores expertos y veteranos que controlan muy bien el tempo del partido y no se han puesto nerviosos yendo muy abajo. Puede ser largo y que se decida en los minutos finales", concluyó.