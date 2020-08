TJ Campbell, "emocionado" por fichar por el Betis.

El Coosur Betis y Terrance 'TJ' Campbell han alcanzado un acuerdo por el que el base estadounidense se incorpora a la disciplina bética para la próxima temporada.

TJ Campbell (Phoenix, Arizona, 23/01/1988), de 32 años y 1,75 metros, llega para liderar el juego del equipo bético, al ser un base de amplia experiencia que ha jugado los últimos años en Francia y Turquía, destaca el club en su comunicado.

El nuevo jugador del Coosur Betis se formó en la Universidad de Portland, donde jugó entre 2008 y 2010 y, tras un breve paso por el Melbourne Tiger y el TED Kolejliler Ankara, disputó la Liga de Desarrollo con los Canton Charge (2011/12) y la Summer League de Las Vegas con Cleveland Cavaliers.

En 2012 regresó a Europa, concretamente a la Pro A Francesa, en las filas del JDA Dijon Bourgogne, con el que promedió 11,3 puntos en su segunda temporada en la máxima categoría del baloncesto francés.

En 2014 firmó por el Nanterre, también de la Pro A Francesa, y jugó la Eurocopa en la temporada 2015/16, con casi 10 puntos y 3,6 asistencias de media por partido.

Sus últimos cuatro años los ha pasado en Turquía, primero en el Socar Petkimspor (2016/17) y posteriormente en el Turk Telekom Ankara (2017-20), donde en las últimas temporadas se ha movido en torno al 40 por ciento de acierto desde la línea de tres puntos.

"Estoy muy emocionado. Es una nueva experiencia para mí, un nuevo desafío. Estoy muy contento por estar aquí. Creo que la ACB es una de las mejores ligas de Europa. Es una liga en la que siempre he querido jugar. Es algo diferente, es algo nuevo para mí, que me puede ayudar a crecer como jugador y estoy deseando de empezar", ha asegurado el base en los medios oficiales del club, donde se ha definido como "un jugador de equipo".

"Me gusta implicar a los compañeros, compartir el balón, no sólo anotar, también me gusta pasar", explicó, al tiempo que reveló cómo ha sido su primer día de trabajo con su nuevo equipo: "No ha estado mal. El primer día siempre es el más duro, mucha carrera de un lado al otro de la pista. Es un buen inicio. Me gusta el equipo, me gusta el cuerpo técnico. Va a ser una buena temporada. Gracias por esta oportunidad. Estoy muy emocionado por estar aquí. Va a ser una gran temporada, con buenos recuerdos, así que vamos a por ello".