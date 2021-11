Joan Plaza habla sobre su continuidad o no en el Betis Baloncesto

Joan Plaza, entrenador del Real Betis Baloncesto, atendió a los medios de comunicación en la previa del partido de la liga ACB que le enfrenta al Real Madrid con el foco puesto en la noticia que ha saltado hace unas horas que asegura que está viviendo sus últimos momentos como técnico verdiblanco.

El preparador catalán no negó en ningún momento esta situación. "No puedo decir nada. Eso es cosa del club. Pienso lo mismo que otras ruedas de prensa y sólo hay que leer entre entre líneas. En todos los clubes en los que he estado siempre seguí mientras me quisieran, mientras fuéramos de la mano. Quizá hay gente más conformista o que mira a otro lado. Yo soy como soy y mi vida es el baloncesto. Me lo dejo todo y quiero que los que estén a mi lado tengan el mismo nivel de exigencia que tengo conmigo mismo".

Plaza añadió además lo siguiente: "No hay ninguna decisión que se haya tomado a la ligera, pero estoy en cualquier proyecto mientras vayamos todos de la mano, dando el máximo. Que todos sufran al nivel que sufro yo", dejando claro que a diferencias en cierta toma de decisiones.

El técnico dejó clara su idea de cómo tiene que ser un equipo de baloncesto: "Llevo tiempo en esto y veo a muchos de los que fueron mis ayudantes como primeros entrenadores. El nivel de exigencia es el mismo con delegados, preparadores físicos, nutricionistas... Quiero que tengan el nivel de exigencia de mí mismo. Del resto de personas ya no depende de mí. En clubes grandes todos han de ir de la mano, pero en pequeños hay que ir entrelazados al 2.000%".

Finalmente, habló sobre si ha pedido dejar el equipo. "No. He sido franco con el club y hemos hablado mucho. A nivel profesional soy un reloj e igual que si se hacen las cosas bien soy el primero en felicitar, si se hacen mal o se puede mejorar lo digo. Esa comunicación ha existido y lo seguiré haciendo hasta el último de los días. Tengo la conciencia tranquila de haberlo intentado todo".