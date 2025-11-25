Pablo Torres, la promesa del ciclismo español, se prepara para su salto a una Gran Vuelta

Pablo Torres ya ha conseguido ser parte del UAE Team Emirates de Tadej Pogacar con sólo 20 años, pero ahora quiere dar un paso más y ya apunta a una Gran Vuelta

La temporada de ciclismo profesional ya llegó a su fin y durante estos meses los deportistas aprovechan para descansar después de un calendario muy exigente y para preparar su próximo año. En el caso español, uno de los representantes que más relevancia ha captado ha sido Pablo torres, quién está llamado a ser uno de los próximos grandes exponentes nacionales.

De hecho, con sólo 20 años ya forma parte de uno de los equipos más punteros del World Tour como es el UAE Team Emirates, con el que ya ha corrido en algunas citas destacadas del calendario como el Tour del Porvenir o el Giro d’Abruzzo, en el que quedó tercero en la clasificación general. Sin embargo, el madrileño sabe que aún tiene mucho más que ofrecer y ya pide paso para una Gran Vuelta.

Pablo Torres busca su primera Gran Vuelta en el World Tour

El joven ciclista español quiere seguir dando pasos en el World Tour y tiene grandes ambiciones para 2026, tal y como ha reconocido en una entrevista con 'Marca'. "Seguir progresando, sentirme cada vez más cómodo en las carreras y poder hacer buenos puestos con cierta regularidad" son los principales objetivos de Torres, con un deseo concreto: "Ojalá pueda conseguir mi primera victoria, aunque eso siempre es muy difícil".

Si en las primeras citas de la próxima campaña logra volver a estar en los primeros puestos de las etapas o de la general, se podría hablar de él como claro candidato para una Gran Vuelta con sólo 20 años. "Ojalá, a mí me gustaría. Sería un placer poder correr alguna Gran Vuelta" . Aunque también sabe que el equipo emiratí tiene grandes nombres y va a ser difícil conseguirlo. "Hay muchos corredores del equipo que también tienen que estar en ellas y las plazas son limitadas. Ya se verá, cuando me digan el calendario saldré de dudas"

Los consejos de Tadej Pogacar a Pablo Torres

Una de las mejores partes de formar parte del UAE Team Emirates es ser compañero del ciclista más en forma del momento: Tadej Pogacar. Por ello, el ciclista español, que siempre se ha referido al polaco como un ídolo, est���� exprimiendo al máximo la oportunidad.

"Para mí correr con él es un sueño. Desde que empecé a montar en bici le veía en la tele y siempre ha sido mi ídolo. Competir con él y trabajar para ayudarle a ganar, en la medida de lo posible, es un placer" reconoce el joven madrileño, que además está recibiendo buenos consejos del actual dueño del maillot de arcoíris.

"Él da consejos, pero sobre todo se enfoca en aconsejar de manera específica para las carreras en las que coincidimos. A nivel general, el principal consejo que me ha dado es que hay que tomarse las cosas con mucha tranquilidad y disfrutar del ciclismo" confiesa Pablo.

La próxima temporada de Pablo Torres con el UAE Team Emirates

Siguiendo los consejos de Pogacar, Torres se toma con calma su ascenso en la élite del ciclismo y aún no conoce cuál será su calendario para 2026. "De momento no hemos planificado nada" asegura el español, que aún debe establecer con el UAE Team Emirates en qué carreras participará. "Supongo que en el ‘Training Camp’ de diciembre nos dirán más o menos nuestro calendario. Pero de momento no tengo nada claro, ya nos irán diciendo" concluye la nueva promesa del ciclismo español.