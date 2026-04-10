Seixas firma su triplete y la Itzulia ya tiene ganador, pero el podio sigue vivo

El francés logró el triplete en la 65 edición de la Itzulia ganando en un duelo al esprint con el alemán Florian Lipowitz la quinta etapa

A falta de una etapa, la Itzulia ha quedado sentenciada en otra exhibición magistral del francés Paul Seixas (Decathlon), quien logró el triplete en la 65 edición ganando en un duelo al esprint con el alemán Florian Lipowitz.

La quinta etapa, disputada con salida y meta en Eibar y con un recorrido de 176,2 km de recorrido y 4.000 metros de desnivel, tuvo al poseedor del maillot amarillo como protagonista de principio a fin, hasta que alzó los brazos con un tiempo de 4h.30.02, a una media de 39.1 km/hora.

La tercera plaza se la adjudicó después de una gran etapa el manchego del Movistar Javier Romo, a 1.08 minutos, mientras que el pelotón con el resto de favoritos cruzó la línea a 1.11, con Roglic, que pasó a ser tercero en la general e Ion Izagirre, cuarto a 10 segundos del esloveno y con opciones de podio en la última etapa.

Escapada numerosa con luz verde del Decathlon de Seixas

La etapa reina comenzó con marcha y multitud de corredores interesados en probar suerte. La fuga empezó a formarse en el ascenso a Azurki (1a, 5,7 km al 7,7%) y se consolidó con una ventaja de 4 minutos en el Alto de Etumeta (3a, 4,7 kilómetros al 7,1%). Al líder le pareció bien la fuga y el Decathlon no puso pegas para que 25 hombres buscaran la gloria.

En la expedición muchos habituales, como Soler, Juampe López, Aranburu, García Pierna, Beloki, Pericas, Bizkarra, Fortunato, Kruijswij, Healy... Una iniciativa interesante en un terreno duro, selectivo. El mejor clasificado en la general era el galo Guillaume Martin a 4.38. Nada que temer para Seixas.

Lipowitz ataca en Krabelin, Seixas responde, se juntan los favoritos

Un veterano del pelotón, el neerlandés Steven Kruijswijk (Visma), de 38 años, saltó en la avanzadilla. Se le pegó el francés Veistroffer y ambos pasaron con éxito el Monte Kalbario (3a, 2,4 kilómetros al 7,5%), pero el decorado cambió en el puerto más duro del menú del día, el Krabelin (1a, 5 kilómetros al 9,4%).

Los perseguidores rodaban a 40 segundos y el grupo de Seixas reventó con el ataque de Lipowitz. La fuga estaba condenada y los favoritos ganaban posiciones para jugarse la etapa entre ellos. Un grupo de 20 tomó el mando. Soler Y Healy atacaron para coronar Trabakua Trabakua (3,4 kilómetros al 6,8%) con 40 segundos.

Seixas contaba con 2 guardaespaldas, Riccitello y Prodhomme, dentro de un grupo que incluía al top 10 de la general menos Skjelmose y Tulett. Los puestos del podio estaban en juego, e Izagirre se jugaba desplazar del tercer escalón a Lipowitz, quien rebañó 2 segundos en e esprint de Markina.

Seixas toma el poder en Izua

Nada más pasar Eibar llegó la subida más dura de la etapa, Izua (1a, 3,6 al 9,9%) donde Seixas pensó que la mejor defensa es un buen ataque. Dicho y hecho. A 2,5 de la cima, a 30 de meta, aceleró el líder y hundió a Soler y Healy. Solo le siguió Lipowitz, a un paso de arrebatar a Roglic la segunda plaza.

El esloveno quedó atrapado, impotente ante sus rivales directos, condenado a perseguir con Javier Romo, quien cayó cuando estaba a punto de enlazar con la cabeza cerca de la cima de Izua. En el descenso otra exhibición de Seixas, valiente y seguro en cada curva, sin depender de los relevos que no ofrecía Lipowitz.

Tercera obra maestra de Seixas, que sentencia la Itzulia

Seixas y Lipowitz subieron a dúo el último escollo, Urkaregi (3a, 5,3 kilómetros al 4,3%). Con medio minuto sobre Roglic y Romo en la cima formaron sociedad, uno por la general, otro por la segunda plaza. Un acuerdo definitivo para sentenciar la etapa reina y la Itzulia.

Volvieron a volar en la bajada, 11 km a meta con los perseguidores entregados a su suerte. Imposible seguir a Seixas y Lipowitz, en otro nivel. Aún así el francés seguía jugándose el físico en cada giro, aunque tuviera en el bolsillo el maillot amarillo.

Seixas volvió a ofrecer otra clase magistral en la meta de Eibar. Con el aplomo y la agudeza de un veterano, dejó atacar a Lipowitz con la meta a escasos 400 metros, se le pegó a rueda y en la única zona recta apretó para imponerse por velocidad. De nuevo "chapeau" para el chaval.

Sexta y última etapa con 6 puertos

La 65 edición de la Itzulia termina este sábado con la sexta y última etapa que se disputará entre Goizper-Antzuola y Bergara, de 135.2 km. No se trata de ninguna etapa de trámite y fin de fiesta, sino de una prueba de montaña de gran dureza, con 6 puertos, que podría modificar el podio.