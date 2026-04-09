Tadej Pogacar echa el freno con la Paris-Roubaix

El cuatro veces campeón del Tour de Francia huye del papel de favorito de cara a una prueba con la que completaría el círculo de Monumentos en su palmarés

Hablar de la temporada ciclista es hacerlo una vez de Tadej Pogacar. El dominio del esloveno es pleno en estos primeros meses y ni siquiera una auténtica bestia como Mathieu Van der Poel ha logrado frenarle. Por ello, quizás sorprende un poco que de cara al tercer Monumento de la campaña, 'El Infierno del Norte' de la París - Roubaix, el doble campeón del mundo opte por ser bastante más precavido que en anteriores ocasiones y eche el freno con cualquier tipo de euforia desmesurada.

"No es ningún secreto que la París-Roubaix es uno de los grandes objetivos de esta parte de la temporada. Las pocas carreras que he hecho hasta ahora han ido a la perfección, así que la motivación es alta, pero la presión es baja", comenta el reciente ganador de la Milán San Remo y Tour de Flandes, en declaraciones facilitadas por el equipo UAE.

El ritmo de victorias del esloveno es tremendo. Lejos de sentirse saciado por tanto éxito, está dispuesto a luchar con Mathieu van der Poel por el quinto monumento consecutivo, lo que supondría aumentar un récord que ya estableció en Flandes con cuatro. Para ello, ya ha reconocido parte del recorrido de una prueba que para muchos es la más dura del calendario ciclista.

"Voy a disfrutarlo sea cual sea el resultado y tengo muchas ganas de un buen fin de semana de carreras. Tenemos un equipo muy fuerte con corredores que ya han subido al podio aquí, así que no soy el único capaz de conseguir un buen resultado", sentencia el corredor del UAE.

Tadej Pogacar, a una victoria de completar el círculo de Monumentos

Parece increíble viendo el desarrollo de su carrera, pero Pogacar puede hacer aún más historia en cuestión de días. Tras haber ganado la Milán - San Remo y el Tour de Flandes esta temporada, el genio de 27 años llega a la carrera del domingo como vigente campeón de cuatro de los cinco grandes Monumentos del ciclismo. Si ganara el domingo, se convertiría en el primer ciclista desde Roger de Vlaeminck en 1979 en haber ganado los cinco: Milán - San Remo, Tour de Flandes, París - Roubaix, Lieja-Bastoña-Lieja y Giro de Lombardía (Il Lombardía).

Para este asalto contará junto a él con un equipo de primer nivel que estará formado por Florian Vermeersch, Nils Politt, Mikkel Berg, António Morgado, Rui Oliveira y el colombiano Sebastián Molano. ¿Lo conseguirá?