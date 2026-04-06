Paul Seixas revienta la Itzulia y manda un mensaje a Tadej Pogacar

El joven corredor francés da una lección a todos sus rivales en la Vuelta al País Vasco y subraya su nombre como gran aspirante a destronar al esloveno en un futuro

¡Qué exhibición! El francés Paul Seixas (Decathlon) es el primer líder de la Itzulia Basque Country 2026 tras imponerse en la exigente contrarreloj de 13,8 kilómetros que ha abierto la carrera vasca en Bilbao, una en la que se quedó sin rivales a base de pedaladas y un ritmo envidiable; y claro, a nadie escapa que es un claro mensaje a un Tadej Pogacar que ya sufrió su marcaje en la Strade Bianche y que puede tener en el galo a uno de sus grandes rivales en el Tour de Francia.

La realidad es que la joven estrella francesa, de 19 años, ha dado un auténtico recital para aventajar en 23 segundos a su compatriota Kévin Vauquelin (Ineos) y en 27 segundos al austríaco Felix Grosschartner (UAE) en una jornada en la que se esperaba bastante más de los dos grandes favoritos a la victoria final, Isaac del Toro (UAE) y, sobre todo, Juan Ayuso (Lidl Trek).

El mexicano, decimotercero, se ha dejado 51 segundos en la línea de meta, y el español 1:16 quedando relegado a la 38ª posición de la etapa. Ambos, sin embargo, tienen terreno suficiente por delante para poner en entredicho el liderato de una de las últimas sensaciones del ciclismo mundial; cuestión diferente es que puedan conseguirlo.

Respecto al resto de ilustres de la carrera, bastante mejor le fueron las cosas a Mikel Landa (Soudal Quick-Step), que ha sido 18º a 55 segundos del vencedor. ¿Y qué han hecho los dos líderes de Red Bull? El esloveno Primoz Roglic fue cuarto a 28 segundos y el alemán Florian Lipowitz sexto, a 33. Entre ambos, quinto, se coló el belga Ilan Van Wilder (Soudal Quick-Step), a 29 segundos del maillot amarillo amarillo.

El aplastante dominio de Paul Seixas

Si alguien se adaptó a las dificultades del terreno y a la calurosa jornada, rondando los 30 grados en la capital vizcaína, ese fue Paul Seixas. Fue el más rápido en Santo Domingo y abrió brecha en el cresteo por Artxanda para seguir progresando en su ventaja tanto en el descenso como en la ascensión a meta.

Un dominio total del corredor de Lyon al que respondieron de lejos Vauquelin y Grosschartner sin poner nunca en duda la tercera victoria de la temporada del corredor del Decathlon, ganador de una etapa en la Vuelta al Algarve y de la clásica Faun-Ardèche. Como decíamos, ni Del Toro ni Ayuso se acercaban a su registro.

La segunda etapa de la Itzulia 2026

Respecto a lo que viene por delanre, Seixas defenderá su condición de líder mañana martes en la segunda etapa de esta Itzulia Basque Country 2026, un recorrido de 164 kilómetros con salida en Pamplona y llegada en subida a la Cueva de Mendukilo. Se trata de una exigente jornada de montaña en tierras navarras con cuatro ascensiones puntuables: Etxauri (2ª, km.14), Zuarrarrate (3ª, km.87), Aldatz (3ª, km.101) y una cota de Primera, San Miguel de Aralar, con casi 10 kilómetros al 7,7% a 20 de la meta.