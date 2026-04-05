Tour de Flandes 2026: horario, perfil, recorrido, canal y dónde ver en TV y online el segundo Monumento con Pogacar, Evenepoel y Van der Poel

El corredor esloveno del equipo UAE llega como máximo favorito a la cita tras imponerse haces escasas fechas en la Milán - San Remojjjjjjutqqqqsqqaqq

¡Ya está aquí! La 110 edición del Tour de Flandes, segundo monumento del calendario, se celebra este domingo 5 de abril entre las localidades de Amberes y Oudenaarde con un recorrido de 278,5 kilómetros, el cual abre la posibilidad del récord de cuatro triunfos para Mathieu Van der Poel, quien mantendrá un nuevo duelo por todo lo alto con Tadej Pogacar, en pos del tercer título.

Lo cierto es que a la carrera no le falta un solo aliciente. Al duelo más esperado por todos se ha sumado a última hora la incorporación por sorpresa de otro ilustre, el belga Remco Evenepoel, quien desea recuperar sensaciones tras no dar su mejor versión en las vueltas de una semana.

Volviendo a Van der Poel, ganador en 2020, 2022 y 2024, este opta a cumplir con la sucesión de triunfos cada dos años. En caso de obtener el cuarto título, superaría en el libro de los récords a a auténticos mitos del deporte de las dos ruedas como Cancellara, Boonen, Museeuw, Leman, Magni y Buysse.

Perfil y recorrido del Tour de Flandes 2026

Con salida en Amberes, hablamos de un recorrido de 278,5 kilómetros con un desnivel acumulado de 2.250 metros y que podemos decir que se divide en dos fases, una primera de tramos llanos con solo dos cortes de pavé, y una segunda de 139 kilómetros en la que se decide todo y en la que no faltarán muros y adoquines.

En cuanto al pavé, parte más espectacular del recorrido, hablamos de 17 tramos que cuentan con momentos decisivos como el primer paso por el Oude Kwaremont (km 136), seguido de Koppenberg, Taaienberg, Kruisberg... El tramo final suele ser el combo Kwaremont – Paterberg repetido. Es un recorrido clásico de Flandes: muy exigente, con cotas cortas y empinadas (muchas entre el 10% y el 20% de pendiente).

A qué hora se disputa el Tour de Flandes 2026

El segundo monumento del año tendrá lugar este domingo 5 de abril con salida neutralizada a partir de las 10:00 horas, siendo el comienzo real alrededor de las 10:20 horas. Hablamos de una prueba de fondo, la cual hará que se tarde unas 6-7 hora para tener al ganador entre las 16:20 horas y las 16:50 horas.

Dónde ver en TV y online el Tour de Flandes 2026

El segundo Monumento de la temporada ciclista de 2026, el Tour de Flandes, será emitido en directo en España en televisión a través de Eurosport, pudiendo seguirse también en streaming a través de Max. Otra opción es ver la carrera a través de alguna de las plataformas que incluyen Eurosport como Movistar 0 DAZN. El comienzo de la emisión a través de Eurosport será a las 9:45 y continuará de manera ininterrumpida hasta la finalización de la 'Classicissima'.

Además, en ESTADIO Deportivo tendrás información detallada de la prueba, así como una crónica a su conclusión y noticias alrededor de lo más interesante que acontezca en la carrera.