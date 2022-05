Carlos Marchena: "Nunca he sido el mejor en nada, pero sí he sabido fijarme en lo que hacían bien otros compañeros"

El sevillano protagoniza una nueva actividad del programa Mentor 10 en las Instalaciones Deportivas La Cartuja, a la que ha asistido José Mª Arraba

El exjugador de fútbol y campeón del mundo con la selección española en Sudáfrica en 2010, el sevillano de Las Cabezas Carlos Marchena, ha protagonizado esta mañana en las Instalaciones Deportivas La Cartuja de Sevilla una nueva actividad del programa 'Mentor 10', que ya va por su cuarta edición, puesto en marcha por la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, con el objetivo de fomentar los valores del deporte y los hábitos de vida saludables entre los escolares y jóvenes deportistas.

El acto ha estado presidido por el secretario general para el Deporte, José María Arrabal, quien se dirigió a los chicos del CEIP Los Azahares de La Rinconada: "vais a vivir una magnífica mañana con Marchena, todo un campeón, queremos que disfrutéis y améis el Deporte como hacemos nosotros, porque es una forma de vida. Tenéis que absorber esta experiencia, porque Carlos os va a enseñar unos valores que os van a servir para vuestra vida".

Arrabal destacó también que "Carlos es campeón del mundo desde la humildad, un valor muy importante, como el compañerismo, el esfuerzo. También quiero que agradezcáis a vuestros profesores lo que hacen por vosotros, buscan lo mejor, con valores como el respeto, convivencia, etc., que os lo enseñan en vuestros centros".

En el acto también estuvo presente el director del CEIP Los Azahares, Salvador Sánchez-Herrera, quien mostró su satisfacción por la invitación de la Consejería de Educación y Deporte "a este programa de Mentor 10, que los niños han tomado con mucha ilusión, y seguro van a disfrutar mucho durante la jornada".

Carlos Marchena, por su parte, señaló que "nunca he sido el mejor en nada, pero sí he sabido fijarme en lo que hacían bien otros compañeros, y no copiar lo malo que hacían otros. Con eso y con trabajo se llega a todos lados. Como importante fue para mí el apoyo de mi familia, mis padres fueron los primeros que me ayudaron y confiaron en mí, además de todos los profesores y entrenadores que he tenido".

Marchena también destacó, a preguntas de los alumnos, que "tengo muchos títulos deportivos, pero de los que más orgullosos me siento son los conseguidos con mis estudios, el de Nutrición y el de Turismo, además de tener dos hijos maravillosos, esos son mis mayores logros". Por último, también hizo referencia a que "el comer bien, hacer deporte ayuda, no solo para ser mejor deportista, sino para ser mejor persona".

Una vez finalizada la charla se realizaron unos ejercicios prácticos propuestos por Carlos Marchena a los 90 chicos y chicas presentes en la actividad, alumnos del CEIP Los Azahares de la localidad sevillana de La Rinconada. Divididos en seis grupos, la práctica se llevó a cabo en el campo de césped artificial de la instalación deportiva sevillana, que el año pasado fue renovado en su totalidad. La actividad finalizó con tres partidos de fútbol 7.

Mentor 10

El Programa 'Mentor10', que cumple ya su cuarta edición, tiene como objetivo llevar de manera progresiva y en diferentes niveles la formación en valores y la promoción de los hábitos saludables a la población en edad escolar y, al mismo tiempo, impulsar notablemente la formación de los talentos deportivos andaluces, gracias a 23 mentores que les van a guiar en la fase inicial de sus trayectorias deportivas.

Se trata de que los niños y jóvenes que participen en este proyecto tengan la referencia de personas que han pasado por el mundo del deporte de élite, por el éxito y que lo han hecho, además, desde la base. Deportistas que han logrado el éxito desde el esfuerzo y el trabajo.

Además de Carlos Marchena, los deportistas que pertenecen a este programa en su cuarta edición y que son mentores del deporte andaluz son Cristina Morales, Alfonso Cabello, Blanca Manchón, María Pérez, José Manuel Ruiz, Carolina Marín, Fátima Gálvez, Damián Quintero, María Peláez, Berni Rodríguez, Lourdes Mohedano, Regino Hernández, María Pujol, Carmen Martín, José Manuel Quintero, Adrián Gavira, Josué Brachi, Juan Bautista Castilla 'Chamba', Emilio Martín, Celia Jiménez, Carmen Herrera y Rubén Alcántara.