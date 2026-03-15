Ana Alonso habla sobre el futuro de la delegación española en los JJ.OO de Invierno: "Hasta hace dos días nadie sabía lo que era el esquí de montaña"

ESTADIO Deportivo ha tenido el placer de poder hablar con una doble medallista en los Juegos Olímpicos de Milán, como es Ana Alonso, que ha tenido la oportunidad de analizar la situación de España en esta cita

España ha vuelto a demostrar una cosa, y es su capacidad de resiliencia para hacer frente a muchas situaciones, sobre todo en el ámbito deportivo. Los Juegos Olímpicos celebrados en Milán han dado como resultado hasta tres metales para la delegación española, algo casi impensable en citas anteriores, pero que esta vez se ha podido consumar gracias a los éxitos de Oriol Cardona y Ana Alonso. Una medalla de oro y dos de bronce son los éxitos que han permitido aumentar de sobre manera el palmarés español, teniendo a una andaluza como protagonista con esos terceros puestos que le han permitido obtener esas medallas.

En ESTADIO Deportivo, hemos tenido el placer de hablar con la granaína para poder analizar su éxito en tierras italianas, teniendo la ocasión de poder hacer un pequeño análisis sobre el futuro del país en estas citas de invierno y si, dentro del público español, se puede llegar uno a ilusionar con repetir los éxitos que ambos deportistas nos han dejado en este 2026.

"Lo más bonito de esto es romper esas barreras de que en España no se podía conseguir este éxito que hemos traído. Sabemos que, obviamente, nuestro deporte tiene menos dificultades para la hora de poder entrenarlo y desarrollarlo. Tienen que abrir los ojos a que, al final, con pasión, trabajo y esfuerzo se puedan conseguir a que el resto de federaciones también se impliquen de mayor manera", declaró la andaluza. Sin lugar a duda, esta cita ha servido para ver que, poco a poco, se va situando a este país entre las candidatas en las disciplinas de invierno.

"Hasta hace dos días nadie sabía lo que era el esquí de montaña y ahora ya saben lo que es. El esquí de montaña también tengo que decir que es mucho más de lo que se ha visto estos días en la tele. Estas pruebas que son olímpicas no reflejan la esencia de nuestro deporte. Esperemos que, en los siguientes Juegos Olímpicos, puedan incluirse otras pruebas que sí que lo reflejan un poco más", respondió.

¿Viene una buena generación para los Juegos Olímpicos de Invierno? Ana Alonso lo tiene claro. "Creo que sí. Nosotros, al final, no solo en esquí de montaña, aunque obviamente tenemos una cantera por detrás muy fuerte y en casa se han quedado gente que podían haber estado aquí de manera muy competitiva. Al final las plazas son las que son. Hay en otros deportes que no se les presta tanta atención y a lo mejor reciben toda la ayuda necesaria básicamente porque tienen que irse de España para entrenar, como es el freestyle o el snowboard. Hay gente muy buena, aunque si se les cuidara un poco más, podrían conseguir los resultados que obtienen en otras competiciones cuando van. Necesitan ese apoyo federativo, como decía antes de las estaciones, para que se pueda practicar sus deportes en España", finalizó.