La importancia de Sierra Nevada para Ana Alonso y sus retos para el futuro: "Disfrutar del camino"

La deportista andaluza ha hablado sobre la importancia que Andalucía tiene en su vida, ofreciendo también una pequeña visión sobre sus retos de cara al futuro

Andalucía es, sin lugar a duda, una de las cunas del deporte español. Muchos son los campeones que han salido de esta tierra, y que son auténticos ejemplos para los más jóvenes. A todo eso hay que sumar las grandes historias que dejan, haciendo sus respectivas historias espejos donde mirarse y que sirvan de inspiración. Recientemente, en los Juegos Olímpicos de Milán, hemos podido conocer una de esas historias de superación que, únicamente, el deporte es capaz de dejar. La protagonista, una andaluza, como es Ana Alonso. La esquiadora ha conseguido hasta dos metales en esta cita de invierno, todo ello tras haber sufrido un accidente cuatro meses antes de la competición.

En ESTADIO Deportivo, hemos podido hablar con ella, analizando también la importancia que Sierra Nevada tiene en su vida, que tendrá un circuito que llevará su nombre. También hemos querido dar una pequeña mirada al futuro y analizar todas esas metas que se le aproximan.

Sierra Nevada, su casa

Uno de los puntos más querido por el público andaluz es Sierra Nevada. Este emblema granadino ha sido, durante generaciones, uno de los lugares de diversión y actividad presentes en la comunidad. También ha servido de campo de entrenamiento para que muchos deportistas pudiesen practicar sus respectivas disciplinas, siendo una de ellas Ana Alonso.

"Mi casa. Es el sitio en el que lo siento como mi hogar, mi refugio y donde soy muy feliz (...) En Sierra Nevada somos muy privilegiados. Vivo aquí arriba, en la sierra, pero tengo mi casa en Granada a treinta minutos en coche. En el resto de Europa no pasa. Es muy complicado. Tenemos una ciudad a media hora, tenemos la sierra y me pongo aquí a la puerta de mi casa. Tengo un centro de alto rendimiento y aquí vienen todos los deportistas de todos los deportes a entrenar para poder hacer eso. Los entrenan en altura por los beneficios que tienen. Es que no hay un sitio mejor que Sierra Nevada. Suena muy atípico, pero realmente te paras a pensarlo y asimilarlo y es brutal lo que tenemos aquí y lo afortunados que somos", declaró.

Los retos del futuro

Una vez conseguidos todos estos retos, las miras están puestas ahora en 2030 y esos Juegos Olímpicos que se celebrarán en Los Alpes. "Me gustaría hacer otro ciclo olímpico, llegar otra vez a los siguientes Juegos de Los Alpes 2030 y disfrutar del camino. Había una cosa que siempre tenía clara, que era que quiero pasármelo bien y cuando uno se lo pasa bien, los resultados vienen solos disfrutándolos. A veces los consigo, otras veces no, pero que si echas la vista atrás, que por lo menos te lo hayas pasado bien, te hayas reído, hayas conocido a gente y lugares maravillosos, que es lo que nos va a quedar para el resto de la vida", finalizó.