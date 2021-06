El futuro de Sergio Ramos apunta al PSG con Manchester United y Juve a la expectativa

Sergio Ramos ya no es jugador del Real Madrid. El capitán deja el club tras 16 temporadas y lo hace como el segundo futbolista con más títulos de la entidad sólo por detrás de Paco Gento. Una leyenda que ahora busca destino después de una campaña difícil en la que el de Camas no ha podido dar lo esperado. A sus 35 años, el curso genera dudas.

La anterior campaña fue excelsa (la temporada 19-20 fue, en parte, la de la Liga de Ramos), pero en la recién terminada, en Liga, el central ha mostrado números de jugador casi suplente. Y todo por unas lesiones que desde que inició el año, COVID-19 incluido, apenas le han permitido tener presencia en el césped. En el torneo de la regularidad ha sido el jugador número 13 en minutos, con sólo 1.276 repartidos en apenas 15 partidos.

Cierto que con él comandando el eje de la defensa, el Real Madrid sólo ha perdido dos encuentros de Liga, pero las sensaciones defensivas que transmite ya no eran las de antaño. Las 19 intercepciones que ha protagonizado en esos partidos lo alejan de líderes defensivos como Casemiro (70) o Nacho (40). Incluso Modric ha tenido más eficacia (48 intercepciones) que el ya ex capitán merengue.

Falta de presencia en el área propia que, en el área ajena, se ha convertido en un goteo escaso de goles. Apenas dos en el torneo de la regularidad y los dos a principio de curso. Le marcó al Betis y al Barça en el Clásico del Camp Nou. Desde entonces (24 de octubre de 2020) le ha acompañado la sequía en España. En Champions tampoco mejoró su acierto. Le marcó al Inter en Valdebebas y al Atalanta, también en casa. Nada más.

Premier e Italia, alternativas al PSG

Y pese a esta perspectiva de números menguantes, de rendimiento decreciente, Ramos aún es Ramos. Por eso los más grandes de Europa parecen rifarse su contratación.

La Premier e Italia podrían ser los destinos más probables de un jugador con cartel fuera de España y un club como opción más factible según los pronósticos de Betfair.

El París Saint-Germain es el equipo que se sitúa como destino más probable, con una cuota de apenas 1.50, esto es, una probabilidad implícita del 67%. Los vatinios lo colocan más cerca del PSG de su amigo Neymar (le dio like en Instagram a la renovación del brasileño) que de la Premier, aunque en el Reino Unido no lo dan por perdido.

La primera opción tras el PSG es la de un Manchester United que lo deseó en 2015. Su cuota (4.5) le da una probabilidad implícita de acabar en Old Trafford del 28,57%. Le sigue la Juventus de su amigo Cristiano Ronaldo con una probabilidad implícita del 17% (cuota 6.0). Las vías abiertas del Manchester City (cuota 10.0) o del Milan (11.0) aparecen más alejadas.

El sueño del Sevilla y el retiro de la MLS

En estos pronósticos de Betfair no se descarta la posibilidad de un retorno al Sevilla que hace no mucho Monchi descartó. Pero lo hizo con palabras que ahora parecen desfasadas. "Ramos está en diálogo con el Real Madrid", dijo el director deportivo del club en el que se formó Sergio Ramos. Los pronósticos, como Monchi, lo ven difícil€ pero no imposible, con una cuota de 11.0 que supone una probabilidad implícita del 9%.

Más allá de esta vía, los pronósticos de Betfair vaticinan que podría estar el retiro dorado de algún club de la MLS (cuota 11.0) o incluso algún otro club de la Premier, como el Tottenham, el Chelsea, el Liverpool y el Arsenal. Más difícil es que acabe en el Inter o incluso en el Barça, donde la cuota de su fichaje apenas le da un 1,97% de probabilidades de ser culé.