El fútbol, el deporte, ya activa la 'nueva normalidad'

Bajo la supervisión del Ministerio de Sanidad y de LaLiga, el fútbol español dio el primer paso hacia su 'nueva normalidad', que también será muy diferente a lo que todos estamos acostumbrados.

No sólo en las próximas semanas sino durante al menos un año será constante ver a los jugadores pasar test, jugar partidos a puerta cerrada o, más adelante, con un aforo limitado, encontrar en los estadios pruebas de temperatura y lacrimales que certifiquen que el espectador no es portador del virus, etc.



De la misma forma que los bares, las tiendas y, en general, la vida de las personas va a cambiar tras esta graves crisis sanitaria, también lo hará el mundo del deporte. Pero, igual que nada nos detendrá, tampoco nada podrá parar un juego que hace más falta que nunca.