Madre será la representante de España en los Oscars

'Madre' de Rodrigo Sorogoyen es la representante de España en los Oscars 2018, ya que ha sido nominado al Oscar a Mejor Cortometraje de Ficción. Este corto ya se llevó el Goya a Mejor Cortometraje en 2018 y el Premio Forqué. También ha sido reconocido con premios en festivales cinematográficos nacionales e internacionales. Además, estará en los Premios Goya este año por su película 'El Reino', los premios se celebrarán el próximo 2 de febrero en Sevilla.



Tras su nominación en declaraciones a Europa Press ha dicho que "los Oscars es un lugar donde ocurren los sueños". Cuando han conocido la noticia dice que han estado al menos cinco minutos gritando y abrazándose.



Ahora tiene que hacer propaganda sobre su corto pero admite que no sabe ni por donde empezar. Para ello, "hay que invertir mucho dinero para la campaña porque si no, no ganas", ha dicho a este medio. Sorogoyen dice que "la historia de 'Madre' fue escrita en 2010, sin embargo, no fue hasta 2016 que no consiguió financiación". Esta obra funciona a la perfección de manera independiente pero quería ir más allá por eso ahora ha hecho del corto un largometraje.



No ha tenido tanta suerte el documental 'El silencio de los otros' de Almudena Carracedo y Robert Bahar que fue preseleccionado para las nominaciones. Tampoco la película 'Campeones' de Javier Fesser que podría haber optado a Mejor Película de Habla No Inglesa.