Javier Cámara confirma que 'Yakarta' no relata la vida de Carolina Marín: ''Es una mera imitación''

El actor quiso aclarar que, a pesar de los rumores, la historia que se relata en la serie de Movistar + nada tiene que ver con la vida de la deportista onubense

Hace tan solo un par de días, un informe de la ONU confirmaba que Yakarta, la capital de Indonesia, superaba en población a la históricamente ganadora Tokio. Y, para sorpresa de muchos en el mundo occidental, en la ciudad con más habitantes del mundo el deporte estrella no es el fútbol: el bádminton es la fuente de orgullo nacional.

Indonesia es una de las potencias mundiales en bádminton, teniendo en su poder varias medallas de oro en los Juegos Olímpicos. Una española en 2016 creó en nuestro país el gusanillo sobre este deporte prácticamente desconocido, poniendo el nombre de Carolina Marín en lo más alto tras llevarse el oro en Río de Janeiro. La serie protagonizada por Javier Cámara vuelve a traer al foco mediático este deporte tan venerado en Asia que hasta hace una década esperaba en las sombras a que una onubense la pusiese en boca de todo un país.

Yakarta o cómo el bádminton devuelve la ilusión

La serie, que se estrenó el pasado 6 de noviembre en Movistar +, relata un episodio de superación en la vida de José Ramón Garrido, un exjugador de bádminton que sobrevive dando clases de educación física que se gana la vida dando clases de educación física en un instituto público de Vallecas. Pero un día, la chispa se le enciende cuando cree descubrir en un torneo escolar a lo que para él parece todo un diamante en bruto.

Se trata de Mar, una jugadora en plena adolescencia que el protagonista, interpretado por Javier Cámara, ve como un billete que le lleve a su sueño de competir en Yakarta, donde los exjugadores de este deporte son respetados como estrellas. Cabe recordar que la capital de Indonesia está a casi 13.000 kilómetros de distancia de Madrid, por lo que para conseguirlo la cooperación entre Joserra y la chica es fundamental, emprendiendo un viaje con escenarios del costumbrismo español, pensiones de mala muerte y polideportivos que necesitan algún que otro arreglo.

Javier Cámara: ''Carolina Marín es única''

A pesar de los rumores, no, Yakarta no tiene nada que ver con nuestra estrella nacional del bádminton, Carolina Marín. Así lo confirmó el actor protagonista durante una charla con la considerada como mejor jugadora europea: ''Tenemos que aclarar una cosa importantísima. Esta serie, Yakarta, no va de Carolina Marín. Por favor, cualquier referencia a Carolina Marín... es única, y Yakarta es una mera imitación de una jugadora muy desastrosa que es Carla Quíles (Mar) y que no tiene nada que ver con Carolina''.

La bádmintonista confirmó en esa misma entrevista en Movistar + que mucha gente se creía que la serie estaba dedicada a ella: ''Piensa que hace... te iba a decir 15 años. Hace 10 años nadie sabía en nuestro país lo que era el bádminton. En Yakarta lo sabía todo el mundo, es como aquí el fútbol. Cuando me enteré que iban a hacer una serie de bádminton y que yo no tenía nada que ver con esto, yo flipé en colores. Se lo dices a alguien hace diez años y es que no se lo cree''.