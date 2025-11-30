Jorge Martín, víctima del robo de una bicicleta exclusiva de 20.000 euros

La sustracción tuvo lugar el pasado domingo y estaba guardada en la parte de atrás del motorhome del piloto

Jorge Martín no ha tenido este año la mejor de las temporadas. Pero para más inri, el pasado fin de semana fue peor aún, ya que además de no poder completar el fin de semana del GP de la Comunidad Valenciana por su lesión en el hombro, también tuvo un contratiempo fuera de la pista: fue protagonista de un robo en el domingo de carreras en Cheste, momento que los ladrones vieron idóneo para invadir el motorhome del de Aprila.

Una pertenencia muy importante para Jorge Martín

El diario valenciano Las Provincias fue el que informó del robo invadiendo la propiedad del piloto, tal y como cuentan fuentes de su entorno más cercano. Según relatan, el madrileño se dio cuenta de que faltaba una de sus pertenencias más queridas cuando abrió uno de los compartimentos donde almacena objetos de gran tamaño.

La desagradable sorpresa se la llevó al ver que faltaba una de las bicicletas con las que suele entrenar en el circuito los jueves antes de los grandes premio, además de ser un aliado para seguir activo en su día a día. La bicicleta era nada más y nada menos que una Pinarello, valorada en unos 20.000 euros. La razón de su elevado precio es la personalización que llevaba, por lo que era una pieza exclusiva.

''Sabían lo que iban a buscar''

Lo que más llama la atención del robo y que lo hace casi de película, es que estaba ubicada en la parte trasera del motorhome Martín que además, estaba aparcado dentro del paddock. Dato bastante curioso ya que es un lugar protegido en el que existe un equipo de seguridad que no fueron conscientes de la sustracción de este objeto, que precisamente pequeño no era, y que para colmo, fue a plena luz del día.

Lo que más ha sorprendido a todo el paddock ha sido lo sencillo que parece que lo han tenido los delincuentes para saltarse la seguridad de entrada de la zona, además de la de salida. También es desconcertante saber que para poder acceder al circuito es necesario utilizar pegatinas como permiso de paso, lo que hace el hurto más surrealista y digno de película aún si cabe.

Una de las personas cercanas al entorno de Jorge Martín aseguró en el portal Motorsport.como que los ladrones ''sabían lo que iba a buscar, porque dejaron otras cosas que también tenían valor, pero que no les interesaba''. La policía acabó acudiendo al circuito, donde tomó declaración a las personas que se encontraban allí cuando ocurrió el delito y abriendo una investigación.