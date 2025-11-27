Alba Flores revela en La Revuelta el ritual que hizo cuando cumplió la edad de su padre

Al cumplir los 33 años, la actriz de La Casa de Papel ''pidió permiso'' a su familia para vivir más que su padre, Antonio Flores

En el Cine de Callao se ha estrenado esta semana Flores para Antonio, el documental que Alba Flores ha dedicado a sus 38 años a su padre tres décadas después de su fallecimiento. Una experiencia reveladora en un momento de la vida que ha reconocido que le ha servido para mirar cara a cara a su historia familiar, llegando incluso a cerrar capítulos que llevaban abiertos desde su más tierna infancia.

Precisamente para presentar esta obra audiovisual acudió el pasado miércoles al programa de David Broncano, La Revuelta, donde se abrió en canal y habló sobre el ritual que realizó al cumplir los 33 años, edad con la que murió su padre Antonio Flores.

El emotivo 33 cumpleaños de Alba Flores

Cumplir la misma edad con la que su padre falleció fue para la actriz toda una revelación en su vida, un antes y un después emocional que quiso compartir junto a una tarta Sacher -un pastel de chocolate típico de Austria- y su familia: ''Les dije a mi familia que necesitaba que sopáramos todas las velas juntas, compartirla y que de alguna manera me acompañarán para darme permiso para vivir más que mi padre''.

El 16 de mayo de 1995, España y el mundo de la música lloraron la muerte de Lola Flores, que fallecía en su casa de La Moraleja tras 20 años luchando contra un cáncer de mama. Unos días después, el 30 de mayo de 1995, su hijo Antonio Flores perecería en la casa familiar de 'El Lerele' a causa de una combinación fatal de barbitúricos y alcohol, que le llevaron a la sobredosis. Cuando todo esto ocurrió, Alba Flores tenía apenas 8 años, herida que ahora muestra gracias al documental, que le ha ayudado a cerrar un duelo que comenzó hace 30 años.

La hija de Antonio Flores se lanza al mundo de la música

Gracias a Flores para Antonio, Alba a podido mostrar una faceta que nunca antes había querido enseñar al mundo. ''Esto forma parte de ese proceso de intentar comprenderle a él, comprender su manera de vivir. Al final de la peli, ahí en los créditos, hay una canción que he hecho yo para él'', explicaba en La Revuelta.

Y quién le ha tendido la mano ha sido ni más ni menos que el Premio Nacional de las Músicas Actuales de 2022: ''Me ha ayudado Silvia Pérez Cruz, un poco de ayuda buena. Pero yo pensaba, 'si yo hubiese conseguido hacer esta canción antes de la película, nunca habría hecho la película''. También añadió que está dispuesta a explorar más su faceta artística: ''Ahora me siento libre para poderlo hacer. Antes no me sentía libre. Ahora sí, Es como que se me ha desbloqueado un bloqueo que tenía desde niña y ahora estoy como en la adolescencia musical. Me voy a poner a probar todo''.