Las obras obligan a redefinir el recorrido de la Cabalgata y del Heraldo en Sevilla

El Ateneo introduce cambios en los itinerarios de los cortejos del 4 y 5 de enero para sortear las obras que afectan a diversas calles del centro y de Triana, cambiando tramos clave y recuperando vías tradicionales

Las actuaciones urbanísticas que permanecen en ejecución en distintos puntos de la ciudad han llevado al Ateneo de Sevilla a ajustar los recorridos tanto de la Cabalgata de Reyes Magos del 5 de enero como del Heraldo Real, que recorrerá el centro el día anterior. La institución explicó este miércoles 26 de noviembre, que las modificaciones responden a cuestiones de seguridad y movilidad, especialmente en zonas donde actualmente se desarrollan obras de envergadura.

Nuevo trazado oficial

En lo que respecta a la Cabalgata, el cortejo mantendrá su itinerario habitual hasta cruzar el puente de Triana. El desfile avanzará por el Altozano y la calle San Jacinto del mismo modo que en años anteriores, pero a partir de ese punto se han introducido cambios imprescindibles. Debido a las obras que continúan en Pagés del Corro, este tramo queda descartado para el paso de las carrozas, al igual que la calle Génova, incluida en el recorrido del año pasado. Para garantizar la continuidad del desfile, se ha optado por retomar el paso por Esperanza de Triana y República Argentina antes de dirigirse, como es tradición, a la Plaza de Cuba y a la calle Asunción.

El itinerario completo de la Cabalgata partirá de Palos de la Frontera, frente a la Universidad, y seguirá por la Glorieta de San Diego, la Avenida del Cid, la Plaza Don Juan de Austria, Menéndez y Pelayo, Recaredo, María Auxiliadora y la Ronda de Capuchinos. Después continuará por Muñoz León, Resolana, Feria, Correduría, Plaza de Europa, Trajano, la Plaza del Duque y la Campana. Desde ese punto, avanzará por O’Donnell y la Plaza de la Magdalena, para continuar por Murillo, San Pablo, Reyes Católicos y el Puente de Isabel II.

Una vez en Triana, recorrerá el Altozano, San Jacinto, Esperanza de Triana y República Argentina, antes de alcanzar la Plaza de Cuba. El cortejo seguirá por Asunción y Virgen de Luján y, posteriormente, se dirigirá a la Glorieta de las Cigarreras. Tras cruzar el Puente de los Remedios, circulará por la Glorieta de los Marineros Voluntarios y finalizará su itinerario por el Paseo de las Delicias, la Avenida de Roma y Palos de la Frontera.

El Heraldo Real también experimentará cambios en su recorrido del 4 de enero. Las calles Plaza de Villasís, Cuna y Salvador quedan sustituidas en la ida por Javier Lasso de la Vega, Tarifa, Santa María de Gracia, Campana, Sierpes y Sagasta. En el trayecto de regreso se simplifica la ruta, eliminando el paso por Martín Villa y Plaza de Villasís, una decisión vinculada principalmente a las obras del tranvibús entre Santa Justa y la Plaza del Duque.

El Ateneo ha destacado que todo este rediseño ha sido posible gracias a la coordinación con el Ayuntamiento y ha subrayado que ambos recorridos mantienen las condiciones necesarias para su desarrollo con plena seguridad. Asimismo, ha agradecido la comprensión ciudadana ante los ajustes realizados.