Un 2025 sin número fetiche: la Lotería de Navidad reparte supersticiones, pero no preferencias

Las administraciones coinciden en que este año no destaca ninguna cifra concreta, pese al interés por fechas recientes como la muerte del papa Francisco, la elección de León XIV

La tradición de buscar números cargados de simbolismo sigue muy presente entre los participantes de la Lotería de Navidad, aunque en 2025 los loteros coinciden en que no ha surgido una cifra capaz de concentrar la demanda general, algo que sí ocurrió en años anteriores. A pesar de que muchos jugadores continúan dejándose guiar por supersticiones, terminaciones clásicas o fechas significativas, el comportamiento del público este año resulta mucho más disperso.

En la conocida administración madrileña de Doña Manolita han observado cierto interés por los números que coinciden con dos fechas relevantes en el ámbito religioso: el fallecimiento del papa Francisco, el 21 de abril de 2025, y la elección de su sucesor, León XIV, celebrada el 8 de mayo del mismo año. Sin embargo, su responsable, Concha Corona, resalta que la clientela tiende cada vez más a elegir décimos vinculados a momentos personales, como nacimientos recientes o aniversarios. Esta inclinación ha provocado que las terminaciones en 25, ya de por sí solicitadas tradicionalmente, se hayan agotado con mayor rapidez.

La dinámica cambia cuando un hecho de gran impacto emocional marca a la ciudadanía. Ya sucedió en 2020 con el número relacionado con el estado de alarma y en 2021 con la fecha de la erupción del volcán de La Palma. También ocurrió tras la DANA del 29 de octubre de 2024 en Valencia, cuando los números asociados al día de la tragedia se agotaron rápidamente. El 29104, que reproducía la fecha completa del temporal, desapareció de los estantes en cuestión de días. Muchos compradores lo adquirieron movidos por la superstición, pero también por un sentimiento de solidaridad con las zonas afectadas. En municipios como Catarroja o Paiporta, donde posteriormente tocaron varios premios que sumaron tres millones de euros, tuvo igualmente una gran demanda el 65065, relacionado con campañas de apoyo a las víctimas de aquellas inundaciones.

En la administración Lotería Manises, una de las que más vende en España, aseguran que este año no existe un número claramente destacado. La clientela sigue pidiendo terminaciones tradicionales como 13, 15 o 69, aunque los responsables recuerdan que un acontecimiento inesperado previo al sorteo podría modificar las tendencias de última hora.

Las estadísticas históricas del sorteo mantienen al 5 como la terminación más favorecida del Gordo, con 32 apariciones. Le siguen el 4 y el 6, presentes en 27 ocasiones cada uno. Entre las terminaciones que nunca han obtenido el primer premio figuran 09, 10, 21, 25, 31, 59 y varias más. Estos patrones seguirán influyendo en las elecciones de jugadores.