Resultado Bonoloto: comprobar el sorteo de hoy 25 de noviembre de 2025

La Bonoloto ha repartido un nuevo premio. Los números agraciados en el sorteo de la Bonoloto de este martes 25 de noviembre de 2025 son los siguientes: 5, 8, 13, 14, 21, 26. El número complementario es el 34 y el reintegro el 9.

La Bonoloto tiene un funcionamiento muy sencillo, con dos bombos que acaparan toda la atención del sorteo. En el primero de ellos hay 49 bolas que van del 1 al 49, del cual salen seis números que forman la combinación ganadora. De este mismo bombo cae una séptima bola que indica el llamado número complementario. Cuando ya tenemos esas siete bolas se pasa al otro bombo, del que sale el número que corresponde al reintegro. Se pueden hacer dos tipos de apuestas, simples y múltiples. La idea de la Bonoloto es pronosticar un número para cada casilla, eligiendo un total de siete. En las apuestas múltiples se puede escoger más de un número para una misma casilla.

Premios de la Bonoloto

En la Bonoloto se destina el 55% de la recaudación a premios, repartiéndose entre las siguientes categorías de premios:

1ª categoría (6 aciertos). Deberas acertar 6 números del boleto. El importe es a partir del 45% del total, se reparte en partes iguales entre todos los boletos que han acertado el número.

2ª categoría (5 aciertos + complementario). Deberás acertar 5 números y el complementario. Entre todos los acertantes de esa categoría se reparte el 24% de toda la recaudación.

3ª categoría (5 aciertos). Se distribuye el 12% a partes iguales entre los que acierten cinco números de la Combinación Gnadora.

4ª categoría (4 aciertos). Se distribuye el 19% a partes iguales entre los que acierten cinco números de la Combinación Ganadora.

5ª Categoría (3 aciertos). Para los acertantes de 3 números de la combinación ganadora, el premio fijo es de 4€.

6ª Categoría (reintegro). Para los que acierten el reintegro, se devuelve el importe de la apuesta.

Cómo cobrar los premios

Tal y como ocurre con cualquier juego de Loterías y Apuestas del Estado, como es la Lotería de Navidad, los premios inferiores a 2.000 euros pueden cobrarse en cualquier administración de lotería, pero si el premio es mayor a esta cantidad es necesario presentarse en alguna de las entidades bancarias autorizadas por la SELAE.

Juega de manera responsable

Es importante recordar que es necesario jugar de manera responsable y sólo si se es mayor de edad. Los números ganadores, así como los premios, anunciados en este artículo pueden estar sujetos a cualquier error humano. Por ello, es importante comprobar los resultados también en las máquinas oficiales de los puestos de Loterías y apuestas del Estado.