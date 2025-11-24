El símbolo ortográfico que delata si un texto está hecho con ChatGPT
Los textos generados por IA aun no son perfectos, y muestran ciertos indicios como el guión largo (—) es sospechoso ya que no existe en el teclado
La inteligencia artificial ha facilitado nuestra vida en gran medida, pudiendo ser desde una ayuda para buscar información en internet, nuestro recordatorio para hacer la compra sin caer en caprichos o nuestro entrenador personal para hacernos rutinas en casa. También ha despertado ciertos temores que también surgieron cuando los ordenadores llegaron a nuestras vidas, que pueda ser el sustituto del humano en ciertos trabajos. Es cierto que herramientas como ChatGPT puede realizar en segundos un texto que a simple vista puede parecer escrito por una persona, pero... ¿cómo podemos evitar que nos den gato por liebre?
El AI Slop, una plaga en internet que baja la calidad del contenido
Lo primero es explicar que es eso del AI Slop. Es un término que ha popularizado este año debido a que ha surgido contenido de baja calidad y generado por inteligencia artificial, inundando internet. Un estudio realizado por investigadores de Amazon Web Services revelaba que un 57% del contenido generado o traducido por IA se publica en internet. Aunque más alarmante es el estudio de MIOTI Tech&Bussiness School junto a AECOC Tech que predice que a finales del 2026 el 90% de los textos en internet estarán generados por IA.
Aunque es cierto que hay ciertos indicios de que un texto está generado por inteligencia artificial. Así que si algún dudas de si el artículo que estas leyendo está escrito por una persona o por Gemini, Copilot o ChatGPT, hay ciertos indicios que lo avecinan. Por ejemplo, la IA tiene la 'manía' de usar excesivas comas, sesgos, errores de datos o incluso llegar a inventarse datos. Esto último es conocido como ''alucinación'' y es bastante común.
Si ves en un texto este guión — , sospecha
ChatGPT utiliza bastante el símbolo — para hacer enumeraciones, incisos o diálogos. Puede parecer un guión, si los comparas es bastante llamativa la diferencia de tamaños entre ambos: — contra -. Y la sospecha es nada más y nada menos porque no está en el teclado a simple vista. Ojo, que eso no significa que no puedas escribirlo si lo necesitas puntualmente de las siguientes formas:
- Windows: Tecla Alt + 0151
- Mac: Tecla Opción + Mayúsculas + -
- Procesadores de texto (Word, OpenOffice...): Insertar > Símbolo y buscando en el panel de opciones puntuación general
Así que las opciones son dos cuando veas este símbolo —, o el texto no está generado por un humano o el autor se ha esforzado en poner ese símbolo por alguna razón en concreta, ya que hasta ahora se usaba bastante poco. Su CEO, Sam Altman, explica que si le pides que no los utilice, no lo hará. Un pequeño paso para el hombre pero un gran paso para la IA.