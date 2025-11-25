La Fondation Auchan (Alcampo) impulsa un huerto vertical educativo para transformar Tres Barrios-Amate

La entidad, vinculada a Alcampo, colabora con AES Candelaria para poner en marcha un proyecto agroeducativo que beneficiará a unas 300 personas del distrito sevillano

El barrio sevillano de Tres Barrios-Amate contará desde este mes con un nuevo espacio para aprender, cultivar y fortalecer la vida comunitaria. La Fondation Auchan (Alcampo) y la Asociación Educativa y Social Nuestra Señora de la Candelaria (AES Candelaria) han puesto en marcha un innovador "Huerto vertical", una iniciativa dotada con más de 3.600 euros y destinada a cerca de 300 niños, adolescentes y familias del distrito. El proyecto pretende fomentar hábitos saludables, promover la sostenibilidad y servir de punto de encuentro formativo para toda la comunidad.

Un proyecto con raíces educativas

La presentación oficial tuvo lugar en la sede de AES Candelaria y contó con la participación de autoridades municipales como José Lugo, delegado del Distrito Cerro-Amate, y Salvador Muñiz, presidente de la Asociación de Vecinos Cerro-Amate. También acudieron familias, representantes de la entidad social y voluntariado de Alcampo Sevilla, que acompañarán la iniciativa durante toda su implementación.

El nuevo huerto vertical combinará sesiones teóricas y actividades prácticas, permitiendo a los participantes adentrarse en la agricultura sostenible. Inspirado en el modelo que AES Candelaria desarrolla en la Universidad Pablo de Olavide, este espacio de cultivo enseñará a trabajar diferentes tipos de suelo, practicar técnicas de compostaje, conservar semillas mediante métodos naturales y comprender la biodiversidad que sostiene los ecosistemas agrícolas. Todo el proceso estará orientado a reforzar conocimientos sobre alimentación saludable y el origen de los alimentos.

Agua reutilizada y sostenibilidad real

Uno de los elementos más innovadores del proyecto es su sistema de ahorro hídrico. El huerto reutilizará el agua procedente de equipos de climatización para el riego, un enfoque que permitirá concienciar sobre el uso responsable del agua en un contexto de creciente preocupación por la escasez y el cambio climático. De esta forma, la dimensión educativa se combina con una práctica sostenible y replicable en otros espacios comunitarios.

La implicación de Alcampo Sevilla irá más allá del apoyo económico. El equipo del hipermercado participará en actividades de voluntariado, visitas formativas y asesoramiento técnico, reforzando el compromiso de la compañía con la educación alimentaria y la mejora del entorno social. Esta colaboración se enmarca en la misión de la Fondation Auchan de promover hábitos saludables, fortalecer los vínculos comunitarios y reducir los riesgos asociados a una alimentación poco equilibrada.

"Sembrar para recoger comunidad"

Para Estrella Pérez, presidenta de AES Candelaria, el huerto es mucho más que un espacio de cultivo: "Habrá que planificar, sembrar y cuidar lo que queremos conseguir. Si no alimentamos aquello que sembramos, poco vamos a recoger". Una reflexión que comparte Antonio Gil, director de Alcampo Sevilla, quien destacó que la unión entre comunidad, educación y alimentación "tiene un valor transformador capaz de generar futuro desde las raíces".