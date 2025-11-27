Celebrada el último jueves de noviembre, esta festividad es una de las más importantes de Estados Unidos con un antecedente relacionado con España que partió desde Cádiz en 1565

Thanksgiving Day, la fiesta nacional más conocida de Estados Unidos y Canadá, en el que el tradicional pavo se codea con el reencuentro de las familias que agradecen por todo lo recibido en ese año. Dejando de un lado a los pasteles de calabaza, la previa del Black Friday y los desfiles como el de Macy's, el origen de esta fiesta podría datar de 56 años antes de lo que se cree, en Florida y de la mano del español Pedro Menéndez de Avilés.

Un asturiano, Acción de Gracias y el puerto de Cádiz

Para ponernos en contexto, tenemos que remontarnos al reinado de Felipe II. Un Rey que consolidó el imperio español y lo convirtió en la primera potencia de Europa a través de la expansión territorial, incorporando Portugal y sus dominios entre 1580-1581. En 1565, encargó al asturiano Pedro Menéndez de Avilés a dirigir una expedición hacia La Florida para consolidar al presencia española en el Nuevo Mundo y expulsar a los protestantes franceses de doctrina calvinista que se habían asentado allí.

Ese año salieron desde Cádiz 26 naves de las cuales tan solo llegaron cinco a la costa oriental. Menéndez y su flota desembarcó en una buena ribera, siendo el primer asentamiento europeo en Norteamérica, bautizándolo como San Agustín. Aquí al parecer tuvo su origen el Día de Acción de Gracias, en agradecimiento a la ayuda de los nativos que allí se encontraban.

Un gesto de agradecimiento hacia los nativos

Gracias a la ayuda de la tribu suturiwa, Pedro Menéndez atracó en Jacksonville sonde ejecutó a los prisioneros por intrusión en lo que se consideraba continente español, según indica The Hispanic Council. Ya lo decía Miguel de Cervantes en Don Quijote de la Mancha, ''es de bien nacido, ser agradecido''. Y eso mismo hicieron el explorador y su tripulación, celebrando una misa y compartiendo con algunos de los suturiwa una cena.

La organización, que busca fortalecer las relaciones entre Estados Unidos y España, indica que es un acto que ''según muchos historiadores y la tradición católica, el origen real de Acción de Gracias'', con su epicentro en la travesía que partió desde Cádiz. Y es que celebrar una misa solemne era una costumbre de la tradición católica y que seguían los exploradores españoles. Era una manera de agradecer a Dios haber superado alguna adversidad o cuando se conseguía algún logro importante.

El origen de Thanksgiving Day

Aunque el origen conocido y 'oficial' es el que tuvo lugar 56 años después, gracias a una fiesta de la cosecha celebrada en 1621 en Plymouth, Massachussetts. En ella participaban los colonos ingleses y los nativos americanos wampanoag. Una versión que podría cambiar gracias al trabajo de los historiadores, tal y como explica The Hispanic Council: ''Muchos ciudadanos de Florida y el auge creciente de la están llevando a muchos historiadores a interesarse por el origen español de este día clave en el calendario estadounidense''.