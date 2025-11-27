ENTSO-E, organismo europeo que investiga el apagón, alerta por primera vez de un ''riesgo moderado'' en España este invierno

La Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (ENTSO-E), donde se encuentra Redeia, ha avisado sobre el estado del suministro eléctrico en nuestro país para este invierno

El lunes 28 de abril de 2025 nuestras vidas se pararon por completo y de golpe sobre las 12:30 de la mañana. Un aviso de lo importante que es la electricidad, siendo consciente de que sin ella no podemos hacer cosas tan cotidianas como cocinar, trabajar, ducharnos con agua caliente o incluso pagar un café en el bar en el que desayunamos a diario.

Un evento sin precedentes que acabó solucionándose en unas horas, pero que pone sobre la mesa la vulnerabilidad y la dependencia que tenemos a la electricidad hoy en día. La Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (ENTSO-E), donde se encuentra Redeia (antiguo Grupo Red Eléctrica), advierte por primera vez de ''riesgo moderado'' en el suministro eléctrico en España para este invierno.

ENTSO-E advierte de cierto riesgo de escasez eléctrica en España

El organismo europeo ha publicado su informe anual Winter Outlook 2025-2026, en el que se evalúa la preparación y seguridad del sistema eléctrico europeo para invierno. En ��l, se analiza la suficiencia del suministro eléctrico para satisfacer la demanda, considerando factores como el clima, disponibilidad de generación, almacenamiento de gas y las interconexiones entre países. El informe más reciente indica que Europa está bien preparada, pero las previsiones señalan directamente a España.

Por primera vez existe ''un riesgo moderado de que se produzcan situaciones cercanas a la escasez el próximo invierno'' aunque hay que tener en cuenta que desde la organización señalan que ''existe un alto grado de incertidumbre asociada a dicho riesgo''. ENTSO-E emitió el pasado octubre un informe preliminar sobre el apagón, aunque aún no se conocen las causas exactas. Habrá que esperar a su informe final para ver si se añaden datos esclarecedores, con una fecha estimada para enero.

''Una combinación de diversos factores'' puede poner en una situación incómoda al país

''La demanda española está aumentando en comparación con 2024, y también se prevé que aumente durante el invierno'', es el primero de los indicadores del riesgo para España. Esto se añade a ''las paradas programadas de las centrales térmicas, que se están produciendo de noviembre a febrero, junto con varias paradas forzadas de larga duración ya en vigor, afectan a las centrales de ciclo combinado (CCGT)''.

Otra de las preocupaciones respecto a España de ENTSO-E es el conocido como Dunkelflaute, término alemán que describe un período de tiempo en el que no hay viento ni luz solar: ''Estamos ante una creciente preocupación sobre largos períodos con baja entrada de energías renovables y bajas temperaturas que pueden afectar a amplias zonas de Europa, como ocurrió el invierno pasado''. Advierten también que ''las reservas hidroeléctricas (53 % a mediados de octubre) se encuentran en un nivel superior al valor medio de referencia de los últimos diez años. Sin embargo, se han observado condiciones meteorológicas secas durante los últimos meses, y las reservas hidroeléctricas podrían disminuir si esta situación persiste''.

En cuanto al suministro de gas, ENTSO-E no estima riesgos: ''Si se cumplen los estrechos márgenes de adecuación, Red Eléctrica podrá activar el Servicio de Respuesta Activa a la Demanda, un producto de balance específico para la demanda, diseñado para abordar la escasez de reservas de balance''.