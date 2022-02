Quizás alguien debe hacerle ver a Lopetegui que hay que cambiar algo...

Que el Sevilla Fútbol Club se encuentra en un bache de resultados es evidente. La dimensión de exigencia que ha alcanzado el club en los últimos años es tal, que un empate es prácticamente un drama, y si ya son tres empates consecutivos pues se convierte en crisis. Tres puntos de nueve posibles ante Valencia, Celta y Osasuna que ponen más difícil esa ilusionante lucha por LaLiga y que hace mirar más a los perseguidores, que le vienen recortando distancia, que al Real Madrid.

Y ahí están los fríos números para demostrarlo. Si hasta hace poco este Sevilla de Julen Lopetegui era el mejor de la historia en cuanto a puntos, estos tres empates le han vuelto a quitar ese honorable récord. Con 47 puntos en 23 jornadas, tanto su Sevilla de la pasada temporada, con 48 puntos, como el Sevilla de Sampaoli (16-17) con 49 puntos, eran mejores a estas alturas del campeonato.

Pero lo peor de todo son las sensaciones que deja el partido de El Sadar. Porque los nervionenses volvieron a 'regalar' la primera parte en la que ni siquiera hicieron trabajar a Sergio Herrera, apenas se vio nada de Martial, aunque es cierto que acaba de llegar y el ritmo de juego de ayer no le favorece. Tampoco le hace bien a Tecatito, que al menos sí que ofreció cosas aunque volviera a estar desafortunado de cara a portería.

El juego horizontal de Lopetegui volvió a desesperar a una afición que ve al equipo capacitado para un juego más vertical como bien se vio en los últimos minutos del choque. ¿Por qué no juegan así desde el principio? Es algo que no se entiende, sobre todo, cuando tienes en el banquillo a un futbolista como el 'Papu' Gómez que cuando juega por el centro le cambia la cara al Sevilla. Quizás Lopetegui tenga que renunciar a su encorsetado esquema de juego y apostar por algo más atrevido como lo que propone siempre el argentino. Si él no se da cuenta o es cabezonería pura, quizás alguien del club deba hacerle ver al técnico que hay que cambiar algo...

Para colmo de males Rakitic desaprovechó un penalti en el tiempo añadido cuando ya prácticamente nadie pensaba en los tres puntos. El croata, que llevaba sin fallar una pena máxima desde su anterior etapa en Nervión, erró ante Sergio Herrera para hacer aún más amargo el punto de Pamplona. Este no es el camino de un equipo que se presupone puede luchar por LaLiga, pero ni tan siquiera de un equipo que quiera acabar entre los cuatro primeros. Este no es el camino.