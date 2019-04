Betis y Sevilla tantean a Ben Arfa

Hatem Ben Arfa puede quedar libre en verano y tanto el Sevilla como el Betis han movido ficha para tantearle y conocer cuáles son sus intenciones. Que le gustaría jugar en España es algo que el talentoso jugador francés no oculta. "Es un campeonato que me interesa. Cuando ves cómo juega el Betis... hay una filosofía de placer en España", señalaba recientemente en L'Equipe.

Según publica hoy L'Ouest France, y ha podido contrastar ED, los dos equipos sevillanos se han interesado por él, aunque hasta ahora el Betis ha sido más concreto, mientras que Monchi ha hablado con su entorno para conocer sus intenciones. "Lo que es seguro es que quiere divertirme. Mi decisión dependerá de ello. Si me quedo, si me voy... Haré un balance, analizando qué quiere hacer el club, qué me ofrecen en otro... Lo veré todo, pero lo que quiero es divertirme", añadía el futbolista en esa entrevista.



"Ben Arfa tiene un nivel top espectacular y todo lo ha hecho bien. Son futbolistas que tienen un nivel y es un equipo bien trabajado, fortísimo físicamente, rápido... No es un equipo cualquiera", dijo en su día de él Setién cuando el Rennes eliminó al Betis de la Europa League.

En cuanto a Monchi, no es la primera vez que intenta su fichaje. Ya lo hizo la otra vez que quedó libre, pero al final fue el PSG el que se llevó el gato al agua. El ostracismo que vivió en el conjunto parisino podría servirle para reflexionar y, esta vez sí, dar el paso hacia el campeonato español.